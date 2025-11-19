Разделы

«Гарда» и МГТУ создадут кластер для подготовки нового поколения специалистов по кибербезопасности

Производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса, группа компаний «Гарда» (входит в ИКС Холдинг), и МГТУ им. Н.Э. Баумана создадут новую модель подготовки кадров для ИБ-индустрии. В основе сотрудничества – формирование уникального образовательно-исследовательского кластера по информационной безопасности. Партнерство позволит интегрировать передовые технологические решения вендора в учебный процесс и научные исследования ведущего технического вуза страны, что ускорит подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых к решению актуальных кибервызовов.

Группа компаний «Гарда» и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическая цель – преодоление разрыва между академическим образованием и практическими требованиями ИБ-рынка. В рамках партнерства «Гарда» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединят усилия для развития совместных образовательных программ, научно-технических проектов и практико-ориентированной подготовки студентов.

Ключевыми элементами сотрудничества станут создание совместной лаборатории по информационной безопасности, оснащенной технологическими решениями вендора, пилотирование и тестирование новых продуктов и решений «Гарда» на базе уникального киберполигона кафедры ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, разработка и реализация образовательных программ с непосредственным участием экспертов вендора. В направлении дополнительного образования «Баумантех» (в составе РУНЦ «Безопасность») совместно с компанией «Бастион» создают курс «Специалист по тестированию на проникновение», что служит успешным примером интеграции практического опыта ведущих специалистов в образовательный процесс. Научно-исследовательская деятельность кластера будет тесно связана с работой РУНЦ «Безопасность». Партнеры также планируют совместное проведение мероприятий – конференций, митапов и форумов – на современной площадке кампуса университета.

«Для нашего университета партнерство с одним из ведущих вендоров по информационной безопасности в России – это возможность вывести подготовку профильных специалистов на качественно новый уровень», – сказал Павел Дроговоз, проректор по науке и цифровому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Мы осознанно выбрали МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве стратегического партнера, потому что это флагман инженерного образования с безупречной репутацией и глубочайшими компетенциями в области защиты информации, – отметил Александр Ковалевский, генеральный директор группы компаний «Гарда». – Для нас это долгосрочная инвестиция в безопасность цифрового будущего страны. Совместный кластер позволит нам не только растить будущих сотрудников, уже знакомых с нашими технологическими решениями, но и вовлекать лучшие умы университета в прикладные исследования, чтобы вместе создавать прорывные решения, отвечающие самым сложным вызовам кибербезопасности».

