Дроговоз Павел
СОБЫТИЯ
|19.11.2025
|«Гарда» и МГТУ создадут кластер для подготовки нового поколения специалистов по кибербезопасности 1
|11.10.2024
|МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве 1
