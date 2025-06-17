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Служеникин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Служеникин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 2
|Виткова Лидия 5 1
|Качалин Игорь 7 1
|Шмаков Антон 48 1
|Ковалевский Александр 4 1
|Касперская Наталья 299 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
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