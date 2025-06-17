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Индексная книга (каталог) CNews*
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Служеникин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Группа Астра» сделает вклад в развитие безопасного ИИ 1
03.06.2025 «Газинформсервис» возглавит разработку реестра доверенных технологий ИИ 1
02.06.2025 «Гарда» присоединилась к Консорциуму исследований безопасности ИИ 1
20.05.2025 ГК InfoWatch вступила в Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Служеникин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1050 1
Академия криптографии РФ 7 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 153 1
ИКС 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 1
Газинформсервис - ГИС 326 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 19 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 209 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6489 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4142 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 580 1
Виткова Лидия 5 1
Качалин Игорь 7 1
Шмаков Антон 48 1
Ковалевский Александр 4 1
Касперская Наталья 299 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1420 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 271 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6507 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2291 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 78 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2624 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5074 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1173 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 187 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
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