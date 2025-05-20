Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ГК InfoWatch вступила в Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта

ГК InfoWatch вступила в Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Договор о сотрудничестве на форуме «Технологии доверенного искусственного интеллекта» подписали президент ГК InfoWatch Наталья Касперская и секретарь Консорциума, советник по специальным проектам АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» Дмитрий Служеникин. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Стороны планируют объединить усилия в целях долгосрочного развития технологий доверенного и защищенного искусственного интеллекта, внедрения принципов безопасной разработки технологий ИИ для решения государственных задач, поставленных в национальных проектах России, говорится в документе. Эксперты ГК InfoWatch войдут в состав рабочих групп Консорциума и будут участвовать в разработке нормативно-правовой базы для реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта, тестировании уже существующих отечественных решений с точки зрения безопасности и в подготовке согласованных требований к процессам разработки при создании безопасных технологий ИИ.

Консорциум, созданный при поддержке Минцифры России, объединяет ИТ-компании, исследователей и представителей государственных органов. Сегодня в число членов объединения входит Академия криптографии России, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук, НКО «Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий», Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики и другие компании и профессиональные сообщества. Экспертиза ГК InfoWatch позволит расширить компетенции Консорциума и будет ценна для разработки подходов к оценке безопасности систем доверенного ИИ, исследований в области информационной безопасности и совершенствования нормативной базы, отметил лидер Консорциума, генеральный директор АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии», Игорь Качалин.

«Главная задача Консорциума – развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта в России в соответствии с принципами надежности, прозрачности и этичности. ГК InfoWatch – одна из ведущих компаний на рынке информационной безопасности с внушительным опытом разработки решений с применением технологий ИИ, и мы рады будем использовать этот опыт для развития отечественных технологий», – сказал Игорь Качалин.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Наталья Касперская отметила, что сегодня технологии искусственного интеллекта широко применяются во всех отраслях, и на первый план выходит их безопасность и контролируемость. ГК InfoWatch как разработчик средств защиты информации, который в своих решениях и работе использует в том числе технологии ИИ, стремится внести свой экспертный вклад в развитие этого направления в России и будет активно участвовать в деятельности Консорциума, подчеркнула президент компании.

«Сегодня многие решения на базе искусственного интеллекта представляют из себя «черный ящик» – система принимает решение, и человек не может понять, почему оно именно такое. Эта проблема пока не решена, и над ее решением необходимо работать, в том числе в рамках Консорциума. Кроме того, бывают ошибки при построении систем ИИ – например, компрометация данных и самих систем, эти ошибки могут приводить к утечкам конфиденциальной информации. Для снижения подобных рисков и дальнейшего развития систем доверенного и безопасного ИИ необходимо объединять усилия экспертов, разработчиков и участников рынка», – сказала Наталья Касперская.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153