Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России

Система класса DCAP компании Makves (входит в группу компаний «Гарда») получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №4744. Продукт соответствует требованиям информационной безопасности 4 уровня доверия и допускается к применению в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно.

Makves DCAP – это система аудита и управления информационными ресурсами предприятия. Платформа Makves DCAP помогает определить и устранить риски, связанные с хранением данных и доступом к информационным ресурсам. Makves DCAP находит конфиденциальную информацию и ее копии в открытом доступе, выявляет нарушения политик безопасности, связанные с пользователями.

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Решение применимо в любых отраслях бизнеса: на промышленных и производственных предприятиях, в финансовых организациях и ИТ-компаниях. Благодаря продвинутому модулю поведенческого анализа и выявлению аномалий система помогает оперативно обнаружить и устранить угрозы информационной безопасности.

«Получение сертификата ФСТЭК – закономерный этап развития Makves DCAP. Теперь компании, которые обязаны использовать сертифицированные средства по закону или собственной инициативе, смогут выбрать действительно эффективную и качественную систему защиты информации», – сказал директор по развитию Makves Дмитрий Петушков.