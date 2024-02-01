Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обновила систему аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.3. Новая версия помогает минимизировать риски утечки конфиденциальных данных, позволяет повысить эффективность расследования инцидентов. Разработчик усовершенствовал модуль файлового аудита и настройки событий, улучшил классификацию конфиденциальных данных, повысил скорость выявления угроз, связанных с доступом и правами пользователей. Об этом CNews сообщили представители Makves.

Makves DCAP продолжает совершенствовать файловый аудит — теперь в системе можно точнее настраивать классификацию конфиденциальных данных. В новой версии появилась возможность просмотра схем и чертежей в формате DXF. Опция чтения и инспектирования меток MSIP (Microsoft Information Protection) и Titus позволяет повысить эффективность индикации и отслеживания чувствительного контента в документах.

Поиск и распознавание зашифрованных файлов помогает службе информационной безопасности минимизировать риски потери критически важной информации в случаях, когда пользователь хранит потенциально подозрительные зашифрованные файлы на рабочем компьютере.

В новой версии Makves DCAP появился долговременный архив событий. Теперь можно настраивать параметры хранения событий в соответствии с особенностями ИТ-инфраструктуры: для оперативного и архивного расследования. Это повысило быстродействие системы для крупных заказчиков.

Настройка отслеживания истории изменений событий позволяет повысить эффективность расследований инцидентов. В системе можно создавать слепки для всех объектов и событий с ними.

В новой версии Makves DCAP улучшен анализ поведения пользователей, что повышает точность рекомендаций системы. Во вкладке «Профилирование» для карточек пользователей можно ознакомиться с подробной информацией о действиях и местах подключения сотрудников. Также добавлены маркеры атипичности на основе последних событий.

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Прогресс и производительность анализа данных отображаются в интерфейсе системы Makves DCAP 4.3. Так процесс становится нагдядным.

Также стали доступны инспектирование вложенных файлов из трекера задач Atlassian Jira и разделов вики-системы Atlassian Confluence, создание отчетов по всем администрируемым объектам и Kerberos-авторизация на сетевых хранилищах.

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Makves — российский разработчик программного обеспечения. Входит в группу компаний «Гарда». Компания является первопроходцем российского рынка решений для защиты неструктурированных данных — система Makves стала первым продуктом класса DCAP, включенным в реестр отечественного ПО Минцифры. Makves DCAP сертифицирован ФСТЭК и соответствует требованиям информационной безопасности 4 уровня доверия. Система помогает обеспечить защиту конфиденциальной информации и привести данные в соответствии с требованиями отраслевых стандартов и государственных регуляторов: ФЗ-152, GDPR, PCI DSS, ФСТЭК, ГОСТ Р57 580.1 и другими.