Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196204
ИКТ 15120
Организации 11640
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3574
Системы 26880
Персоны 85612
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

NetWrix Нетрикс

NetWrix - Нетрикс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1
11.04.2022 «СерчИнформ» импортозаместит западные лицензии бесплатно 1
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 1
29.03.2017 Мониторинг изменений на сайтах: больше не вручную 1
09.07.2014 Softline проведет IT Campus 1
24.04.2014 Две трети компаний сами ломают свои ИТ-системы 1
24.12.2013 «Линзмастер» контролирует изменения в Active Directory при помощи решений Netwrix 1
15.11.2013 «ТрансКонтейнер» внедрил Netwrix Auditor для контроля изменений в инфраструктуре Microsoft 1
27.05.2013 Comparex заключила партнерское соглашение с Netwrix Corporation 2
08.11.2012 NetWrix запустила систему удаленного тестирования своих программ 2
19.07.2012 Решение NetWrix поможет «UzKDB Банку» пройти сертификацию на соответствие PCI DSS 1
24.01.2012 Аудит изменений ИТ-инфраструктуры: работаем с NetWrix 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

NetWrix и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2587 3
Microsoft Corporation 25663 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 2
Fortinet 447 2
Varonis Systems 40 2
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 2
CyberPeak - СайберПик 16 2
Phishman - Фишман 21 1
GlobalTrust Solutions - Глобалтраст Солюшинс 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5558 1
Dell EMC 5163 1
Cisco Systems 5343 1
Yandex - Яндекс 9052 1
Veeam Software 343 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
InfoWatch - Инфовотч 1160 1
Softline - Софтлайн 3638 1
HP Inc. 5868 1
Check Point Software Technologies 825 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1712 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 586 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 418 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 486 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1120 1
Eltex - Предприятие Элтекс 248 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 1
Код Безопасности 779 1
Atlassian 149 1
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 251 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1074 1
Palo Alto Networks 201 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 176 1
Qualys 72 1
Imperva 39 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 78 1
MSoft - МСофт 19 1
АйТи Бастион - IT Bastion 151 1
Линзмастер 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2074 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
ТрансКонтейнер 40 1
Согласие СК - Согласие-Вита 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Цезарь Сателлит 43 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5503 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5912 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63826 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33017 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34137 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8069 4
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 160 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3048 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5668 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4969 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25000 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24025 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13004 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 535 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3275 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 978 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1172 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 976 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 588 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12677 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 756 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4730 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 585 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12016 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1085 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1025 1
Оповещение и уведомление - Notification 5770 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1244 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1378 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1234 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 579 1
HRM - Расчет отпуска 808 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1824 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5591 3
NetWrix Auditor 3 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NetWrix TestDrive 1 1
NetWrix Enterprise Management Suite 1 1
NetWrix Active Directory 1 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
CyberPeak - Спектр DAG/DCAP 3 1
Microsoft Windows 16756 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 352 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 352 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 130 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 437 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 19 1
Atlassian - Confluence 176 1
Ананьев Михаил 3 2
Monahan David - Монахан Дэвид 1 1
Астахов Александр 4 1
Пышкин Михаил 2 1
Головлев Максим 16 1
Ламонов Роман 1 1
Парфентьев Алексей 181 1
Родионов Михаил 45 1
Матвеев Лев 64 1
Агаев Сергей 25 1
Шкарин Антон 4 1
Добрушский Сергей 9 1
Левчик Алексей 1 1
Шарапов Константин 5 1
Сотников Илья 6 1
Сухов Алексей 11 1
Горюнов Андрей 9 1
Блейзер Дмитрий 1 1
Кавыршин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163990 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54340 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47177 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3539 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2501 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4438 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3014 1
Россия - СФО - Новосибирск 4827 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2329 1
Узбекистан - Республика 1972 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1066 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1292 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52838 4
Аудит - аудиторский услуги 3357 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26927 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2952 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6090 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7281 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6502 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3632 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2689 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6428 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56940 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33240 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3050 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6979 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Английский язык 6984 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3924 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3000 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Gartner - Гартнер 3647 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 293 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450202, в очереди разбора - 728174.
Создано именных указателей - 196204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще