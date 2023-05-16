Получите все материалы CNews по ключевому слову
NetWrix Нетрикс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
NetWrix и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьев Михаил 3 2
|Monahan David - Монахан Дэвид 1 1
|Астахов Александр 4 1
|Пышкин Михаил 2 1
|Головлев Максим 16 1
|Ламонов Роман 1 1
|Парфентьев Алексей 181 1
|Родионов Михаил 45 1
|Матвеев Лев 64 1
|Агаев Сергей 25 1
|Шкарин Антон 4 1
|Добрушский Сергей 9 1
|Левчик Алексей 1 1
|Шарапов Константин 5 1
|Сотников Илья 6 1
|Сухов Алексей 11 1
|Горюнов Андрей 9 1
|Блейзер Дмитрий 1 1
|Кавыршин Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450202, в очереди разбора - 728174.
Создано именных указателей - 196204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.