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CyberPeak Спектр DAG/DCAP


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Ред Софт» и Сайберпик подготовили основу для перехода на отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой 1
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна? 3
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

CyberPeak и организации, системы, технологии, персоны:

CyberPeak - СайберПик 16 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
Varonis Systems 38 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Atlassian 125 1
Эшелон НПО 132 1
Yandex - Яндекс 7933 1
Microsoft Corporation 24969 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13189 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 126 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4253 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14093 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 954 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7179 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4214 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7852 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4447 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6037 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21367 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7027 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1760 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1957 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2824 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 143 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 708 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 393 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1156 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 792 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3556 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5125 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2476 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4304 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2388 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4842 1
Atlassian - Confluence 132 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Ред Софт - Ред Адм 66 1
VK WorkDisk 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 378 1
Шкарин Антон 4 2
Добрушский Сергей 9 2
Сухов Алексей 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 151329 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 733 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2429 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6070 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Аудит - аудиторский услуги 2886 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 526 1
Платёжное поручение - Payment order 231 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6587 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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