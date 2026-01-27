Varonis Systems – разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании. Компания была основана в 2005 году, став пионером в области управления и контроля неструктурированных данных. Среди разработок Varonis решение по аудиту периметра сети и поведенческому анализу, которое помогает заказчикам вовремя выявлять продвинутые кибератаки и защищаться от них.