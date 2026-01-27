Разделы

Varonis Systems – разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании. Компания была основана в 2005 году, став пионером в области управления и контроля неструктурированных данных. Среди разработок Varonis решение по аудиту периметра сети и поведенческому анализу, которое помогает заказчикам вовремя выявлять продвинутые кибератаки и защищаться от них. 

27.01.2026 Проверки не помогут. Ловкий хакер продает трояны-как-услугу с гарантированным преодолением цензуры и публикацией в магазине расширений для Chrome 1
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 1
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1
11.04.2022 «СерчИнформ» импортозаместит западные лицензии бесплатно 1
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 2
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
14.02.2022 Выручка Varonis Systems в 2021 году выросла на 33% 2
01.02.2022 Обновленная платформа кибербезопасности Varonis 8.6 сокращает уязвимости данных в Microsoft 365 2
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box 2
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box 1
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira 1
08.11.2021 Совокупная выручка Varonis в III квартале 2021 года достигла $100,4 млн 2
26.10.2021 Varonis защитит данные в облачных хранилищах, управляемых Panzura CloudFS 2
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
03.09.2021 Varonis: 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску 1
05.08.2021 Varonis Systems отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 1
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
11.05.2021 Выручка Varonis в I квартале 2021 года увеличилась на 38% до $74,8 миллиона 2
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 1
11.02.2021 Varonis Systems отчиталась о росте выручки на 37% за год 2
25.01.2021 Varonis расширила функциональность своей платформы кибербезопасности 1
14.12.2020 Varonis: банковский сотрудник имеет доступ в среднем к 11 миллионам конфиденциальных файлов 1
16.11.2020 Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей 1
30.10.2020 Varonis Systems показала рост выручки на 17% в третьем квартале и приобрела Polyrize 1
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры 1
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 1
01.09.2020 Обновленная платформа кибербезопасности Varonis защищает от рисков удаленной работы 1
13.08.2020 Gartner признал продукты Varonis выбором клиентов в области файлового анализа 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
18.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
03.06.2013 Кирилл Богданов -
Новый ЦОД был развернут в рекордные сроки
 1
28.01.2013 Softline внедрила систему управления неструктурированными данными в «ЦентрОбуви» 1
27.02.2012 «Астерос Консалтинг» будет внедрять решения Varonis Systems по управлению доступом к неструктурированным данным 2

Microsoft Corporation 25307 8
Salesforce 459 5
Google LLC 12316 5
Box inc - box.com - box.net 367 4
Softline - Софтлайн 3312 4
Samsung Electronics 10684 3
Broadcom - VMware 2507 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1533 3
Код Безопасности 710 3
Jabra 78 2
Okta 18 2
Polyrize 3 2
NetWrix - Нетрикс 15 2
Dell Software 17 2
Teleopti 14 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 2
Dell EMC 5101 2
Cisco Systems 5230 2
Veeam Software 328 2
Check Point Software Technologies 802 2
Oracle Corporation 6895 2
GitHub 982 2
Acronis - Акронис 459 2
Citrix Systems 841 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
KPMG 270 2
Галактика - Корпорация 1509 2
Cisco Systems - Splunk 72 2
Atlassian 139 2
DataCore Software 31 2
CA Technologies - Computer Associates 387 2
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Астерос Консалтинг 65 1
Forcepoint - Websense 125 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 34 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
SAP SE 5453 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Accenture plc 694 1
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 453 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2770 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3975 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 254 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1838 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4364 2
Microsoft Office 365 985 7
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 5
Microsoft Teams - MS Teams 624 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 319 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 494 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 279 3
Google Authenticator 23 2
Google Android 14772 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 364 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 117 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 2
Microsoft Exchange Online 112 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Atlassian - Confluence 157 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 1
Ivanti Neurons 4 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
NetApp ONTAP Select 8 1
Crosstech Smart Assets 7 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 3 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence 5 1
CyberPeak - Спектр DAG/DCAP 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Apple iOS 8300 1
Linux OS 10984 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Kaspersky OS 146 1
Microsoft Windows 16405 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1351 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 323 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 17
Вечирний Владимир 2 2
Фигин Михаил 2 2
Шамилов Гай 2 2
Gibson David - Гибсон Дэвид 3 2
Лычева Наталья 2 2
Шадаев Максут 1159 2
Коновалов Александр 14 2
Лимонов Александр 1 1
Тихонов Андрей 43 1
Чаплыгин Роман 22 1
Дбар Федор 49 1
Иванов Иван 24 1
Сухов Алексей 11 1
Харин Александр 7 1
Краснов Сергей 5 1
Попов Игорь 16 1
Кузьмин Артем 2 1
Дудуров Иван 1 1
Шелестюк Евгений 26 1
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 1
Галинский Александр 4 1
Пылаев Александр 3 1
Касперская Наталья 305 1
Парфентьев Алексей 169 1
Матвеев Лев 64 1
Богданов Кирилл 112 1
Новиков Алексей 64 1
Тимошенко Андрей 15 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Давыдов Александр 52 1
Сергеев Михаил 111 1
Шкарин Антон 4 1
Добрушский Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 2
Европа 24665 2
Беларусь - Белоруссия 6064 2
Ближний Восток 3045 2
Казахстан - Республика 5829 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Америка - Американский регион 2190 1
Израиль 2785 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Украина 7804 1
Америка Латинская 1888 1
Нидерланды 3640 1
Иран - Исламская Республика Иран 1123 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 7
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 24 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 2
Образование в России 2560 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1171 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 296 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 281 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 2
WikiLeaks 120 1
Fortune 210 1
Gartner - Гартнер 3616 2
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
Fortune Global 1000 51 1
Forrester Research 828 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Softline IT-галактика 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
