Выручка Varonis Systems в 2021 году выросла на 33%

Компания Varonis опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. Регулярная выручка компании (ARR) в 2021 г. составила $387,1 млн, что на 35% больше, чем в 2020 г. Общая выручка увеличилась на 33% и составила $390,1 млн, по сравнению с $292,7 млн в 2020 г.

Среднее количество лицензий, приобретаемое текущими заказчиками, в 2021 г. выглядело следующим образом: 73% клиентов Varonis приобрели четыре или более лицензии (63% в конце декабря 2020 г.), а 41% приобрели шесть или более лицензий (30% в конце декабря 2020 г.).

По итогам IV квартала, завершившегося 31 декабря 2021 г., общая выручка Varonis выросла на 33% до $126,6 млн, по сравнению с $95,2 млн в IV квартале 2020 г.

В IV квартале показатель операционной прибыли (рассчитанной не по GAAP) составил $22,4 млн, по сравнению с $13,9 млн за аналогичный период 2020 г. Всего в 2021 г. операционная прибыль составила $25,2 млн.

Объем продаж подписных лицензий в IV квартале 2021 г. увеличился на 53% — до $96 млн (по сравнению с $62,7 млн в IV квартале 2020 г.). В целом за 2021 г. этот показатель вырос на 67% — до $268,9 млн ($161,2 млн в 2020 г).

«На фоне роста количества кибератак на различные отрасли бизнеса, растет спрос на продвинутые решения, помогающие противодействовать самым изощренным хакерским угрозам. Компании заинтересованы в надежных системах безопасности данных и постепенно наращивают компетенции в вопросе их внедрения и применения. Такие тенденции, безусловно, способствуют увеличению оборота и росту бизнеса Varonis как в России, так и во всем мире», – отметил глава Varonis в России Даниэль Гутман.

В I квартале 2022 г. компания рассчитывает получить выручку от $94,5 млн до $96,5 млн. Прогнозируемый объем годовой выручки составляет от $485 млн до $490 млн (прирост от 24% до 26%).

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Varonis Systems – разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании. Компания была основана в 2005 г. Среди разработок Varonis решение по аудиту периметра сети и поведенческому анализу, которое помогает заказчикам вовремя выявлять продвинутые кибератаки и защищаться от них.