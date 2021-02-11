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Varonis Systems отчиталась о росте выручки на 37% за год

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Varonis опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и 2020 год. Годовая регулярная выручка Varonis (ARR) в 2020 году составила 287,3 млн долларов, что на 37% больше чем в 2019 году. Среднее количество лицензий, приобретаемое текущими заказчиками, в 2020 году выглядит следующим образом: 63% клиентов приобрели четыре или более лицензии (по сравнению с 54% на 31 декабря 2019 года), а 30% приобрели шесть или более лицензий (по сравнению с 20% на 31 декабря 2019 года).

По итогам четвертого квартала, завершившегося 31 декабря 2020 года, общая выручка Varonis выросла на 31% до 95,2 млн долларов по сравнению с 72,6 млн долларов в четвертом квартале 2019 года. Также компания приобрела стартап в области информационной безопасности Polyrize, который поможет расширить возможности платформы кибербезопасности Varonis и охватить дополнительные облачные приложения и сервисы (Salesforce, G-suite, Amazon S3 и другие).

«Долгосрочные тенденции в области цифровой трансформации и удаленной работы вызывают стремительный рост данных, что требует повышенного контроля за их движением и использованием, и не оставляет шансов для ручного управления этим процессом. Именно поэтому мы наблюдаем рост спроса на решения Varonis со стороны новых заказчиков, а также расширения лицензионного покрытия среди текущих», — рассказал Яки Файтельсон, президент Varonis Systems.

«В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), в который входит и Россия, оборот компании увеличился на треть. В течение прошлого года в России происходило увеличение доли бюджета ИБ по отношению к бюджету ИТ. И эта тенденция сохранится в этом году. Несмотря на то, что спрос на продвинутые решения в области безопасности в России только формируется, мы уже наблюдаем предпосылки для их активного применения. Так, по результатам аудитов кибербезопасности, которые мы проводим у наших потенциальных клиентов, мы видим, что реальная картина безопасности данных отличается от желаемой или предполагаемой. Поэтому спрос на решения, помогающие вскрывать проблемы, наводить порядок и поддерживать оптимизированное состояние, будет расти», — отметил глава Varonis в России Даниэль Гутман.

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