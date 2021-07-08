Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство

Varonis, один из новаторов мирового рынка безопасности и аналитики данных, и Softline, глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, объявили о расширении сотрудничества. В рамках сотрудничества компании будут проводить взаимодействие в части работы с заказчиками, а также наращивать техническую экспертизу по продуктам Varonis. Продуктовый портфель Softline пополнится линейкой решений Varonis для защиты данных в Microsoft 365, а также Edge, DatAlert, DatAdvantage Cloud.

«Мы видим большие перспективы в нашем сотрудничестве. Решения, которые мы будем предлагать нашим заказчикам, помогут активнее закрывать самые основные “болевые точки”: рост кибератак и других внешних угроз, массовое распространение программ-вымогателей. Еще два направления — защита данных в облаке Microsoft 365, Google Workspace и мониторинг сегментов ИТ-инфраструктуры, образующих пользовательский периметр, таких как VPN, DNS, proxy. В 2021 г. мы наблюдаем рост интереса заказчиков к cloud-продуктам и уверены, что расширение ассортимента решений для безопасности облачной инфраструктуры будет по достоинству оценено клиентами», — сказал Александр Давыдов, менеджер по продажам решений Softline.

«Softline — один из крупнейших провайдеров ИТ-решений в России. В последнее время компания придает серьезное значение развитию направления информационной безопасности. И вкупе с большим покрытием рынка, это дает возможность ознакомить максимальное количество заказчиков с нашими решениями», — сказал Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

Безопасность и управление данными в M365 – нетривиальная задача, и в силу новизны для российского рынка не все заказчики осознают это. Varonis для Office 365 – это уже давно знакомый рынку функционал флагманского решения компании DatAdvantage применительно к OneDrive, Exchange Online, SharePoint Online, Azure AD, а также приложения Teams (которое не является репозиторием данных, но имеет свои разрешения доступа, накладываемые на упомянутые выше платформы).

SaaS-сервис DatAdvantage Cloud сопоставляет учетные записи в различных облачных платформах с их привилегиями, правами и активностью. DatAdvantage Cloud выявляет некорректно настроенные права доступа, неиспользуемые учетные записи, подозрительные события и пользователей, с которыми эти события связаны, а также применяет единые политики безопасности для всех поддерживаемых облачных платформ (Box, GitHub, Google Drive, Jira, Salesforce, Zoom и других).

DatAlert выстраивает поведенческий профиль пользователей и устройств, выявляет и оповещает об аномалиях поведения в отношении стандартных поведенческих моделей. Решение дает возможность быстро и эффективно расследовать инциденты и предпринимать необходимые действия.

Varonis Edge отслеживает активность на таких сегментах ИТ-инфраструктуры как DNS-серверы, VPN-подключения и веб-прокси, дополняя уже собранные метаданные контекстом входа и выхода из периметра сети. Это позволяет отслеживать действия потенциального злоумышленника в инфраструктуре, начиная от стадии проникновения и до вывода конфиденциальной информации за периметр компании.