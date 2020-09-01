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Обновленная платформа кибербезопасности Varonis защищает от рисков удаленной работы

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Varonis выпустила обновление платформы кибербезопасности Varonis Data Security Platform. Новая версия платформы содержит инструменты контроля удаленных подключений, защиты корпоративных данных в облачных приложениях и платформах для совместной работы, а также расширенную аналитику для раннего выявления внутренних угроз и кибератак.

«До пандемии коронавируса директорам по информационной безопасности приходилось беспокоиться о пяти офисах на 1500 пользователей с несколькими удаленными сотрудниками. Сегодня им приходится беспокоиться о 1500 уязвимых домашних офисах, где удаленные сотрудники часто используют незащищенные компьютеры для доступа к критически важным данным через VPN. В этих условиях директорам по информационной безопасности критически важно знать, как сотрудники подключаются к корпоративным сетям, к каким данным получают доступ, и с кем ими делятся. Обновленная платформа кибербезопасности призвана дать ответы на эти и многие другие вопросы», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Для мониторинга и контроля удаленных подключений в новой версии платформы появились дашборды с ключевыми индикаторами риска, например, активные VPN-подключения из черного списка стран, привилегированный доступ к доменам с низкой репутацией и другие.

Обновленная платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает ранее обнаружение признаков внутренних угроз и кибератак, независимо от того, каким образом злоумышленник пытается войти в систему: перебирая пароли, используя программы-вымогатели, или целенаправленно изучая инфраструктуру. Для этого разработаны специальные алгоритмы анализа, встроенные в платформу и помогающие оперативно находить индикаторы компрометации: попытки неудачного входа через VPN от отключенных пользователей или загрузку большого объема данных через веб-версию электронной почты.

Популярные ныне Office 365 и Microsoft Teams все еще являются «слепой зоной» для офицеров информационной безопасности. Платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает прозрачную картину движения и использования данных в этих приложениях, а также выявление рисков утечки данных благодаря встроенным моделям угроз. Кроме того, в платформе появились новые отчеты, которые отображают сведения о данных, доступных извне, и данных, открытых для общего доступа, через общедоступные ссылки.

«Varonis обладает уникальной возможностью обнаружения угроз путем объединения нескольких труднодоступных потоков данных. Эти инновации, реализованные в обновленной платформе кибербезопасности, решают возникшие из-за всеобщей удаленной работы проблемы: дают компаниям понимание, куда направляется конфиденциальная информация, возможность предоставлять к ней доступ только определенным сотрудникам и обнаруживать даже продвинутые кибератаки», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Все эти функции доступны в рамках версии 8, а некоторые из них доступны в виде патчей к версии 7.

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