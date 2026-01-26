Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коновалов Александр
СОБЫТИЯ
Коновалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Международная академия связи - МАС 43 1
|Международная академия информатизации 14 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
|Медведев Дмитрий 1663 4
|Путин Владимир 3376 3
|Котюков Михаил 10 2
|Белановский Владимир 10 2
|Попов Павел 23 2
|Топилин Максим 7 2
|Акимов Максим 192 2
|Носков Константин 239 2
|Мишустин Михаил 749 2
|Левин Леонид 132 2
|Шадаев Максут 1159 2
|Собянин Сергей 486 2
|Белоусов Андрей 146 2
|Песков Дмитрий 113 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Федулов Владислав 83 2
|Орешкин Максим 31 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Мантуров Денис 121 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Васильева Ольга 24 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Набиуллина Эльвира 114 2
|Шулика Виталий 10 2
|Уваров Алексей 12 2
|Фетисов Александр 32 2
|Турчак Андрей 27 2
|Текслер Алексей 30 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Чуйченко Константин 9 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Смирнов Михаил 70 1
|Мурашко Михаил 13 1
|Селин Владимир 14 1
|Котяков Антон 7 1
|Фальков Валерий 19 1
|Тигунов Олег 7 1
|Любимов Юрий 4 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2190 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
