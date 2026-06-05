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Котюков Михаил

СОБЫТИЯ


05.06.2026 «Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры 1
20.06.2025 От тайги до ИТ: Красноярский край цифровизирует экономику 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 1
02.06.2017 IBM расширяет сотрудничество с российскими компаниями в сфере управления цифровой трансформацией 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
17.06.2016 IBM и ФАНО России согласовали дорожную карту совместных исследований 1
18.06.2015 IBM и ФАНО договорились о подготовке инфраструктуры для совместных исследований 2
31.03.2014 ФАНО России запустило официальный сайт 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Котюков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9660 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 116 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 274 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Ростелеком 10777 1
МегаФон 10513 1
Yandex - Яндекс 9018 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
Huawei 4472 1
Intel Corporation 12744 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
Газпром нефть 697 2
Почта России ПАО 2322 1
Газпром ПАО 1458 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 714 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 238 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 612 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Парк Зарядье 49 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7519 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1241 2
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