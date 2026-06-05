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Котюков Михаил
СОБЫТИЯ
Котюков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
|Газпром нефть 697 2
|Почта России ПАО 2322 1
|Газпром ПАО 1458 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Носков Константин 239 3
|Собянин Сергей 525 3
|Белановский Владимир 10 2
|Попов Павел 24 2
|Топилин Максим 8 2
|Акимов Максим 192 2
|Мишустин Михаил 773 2
|Левин Леонид 133 2
|Греф Герман 482 2
|Белоусов Андрей 148 2
|Песков Дмитрий 125 2
|Дворкович Аркадий 215 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Федулов Владислав 84 2
|Орешкин Максим 34 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Мантуров Денис 124 2
|Васильева Ольга 25 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Набиуллина Эльвира 122 2
|Шулика Виталий 10 2
|Фетисов Александр 33 2
|Турчак Андрей 27 2
|Коновалов Александр 14 2
|Мурашко Михаил 17 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Селин Владимир 14 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Котяков Антон 7 1
|Фальков Валерий 20 1
|Любимов Юрий 4 1
|Кравцов Сергей 62 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Чернышев Сергей 8 1
|Бобков Сергей 2 1
|Лебедев Иван 21 1
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