Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Топилин Максим


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
15.07.2013 Правительство одобрило «дорожную карту» развития ИТ-отрасли 1
14.01.2013 Медведев раздал поручения по развитию ИТ-отрасли 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
07.06.2012 ИТ-руководители Минздрава покидают ведомство 1
22.05.2009 Российских ИТ-директоров взяли под защиту 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Топилин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10428 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Системы документооборота 512 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Yandex - Яндекс 8623 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
9118 1
АйТи 1440 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1110 1
Почта России ПАО 2269 1
Газпром нефть 680 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 687 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2253 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5678 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
MedTech - IHE - Integrating the Healthcare Enterprise - инициатива медицинских работников и экспертов отрасли, направленная на улучшение обмена информацией между компьютерными системами в здравоохранении 8 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10156 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4703 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12091 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4157 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4804 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4599 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1323 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 72 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5900 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8809 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5681 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 1
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 49 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2888 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3762 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 173 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3417 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 2
InterSystems Cache 138 1
InterSystems DeepSee 7 1
InterSystems HealthShare 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1056 1
Google Android 14832 1
Apple iOS 8329 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Медведев Дмитрий 1664 5
Скворцова Вероника 69 4
Белоусов Андрей 146 3
Силуанов Антон 77 3
Акимов Максим 192 2
Носков Константин 239 2
Мишустин Михаил 756 2
Левин Леонид 133 2
Собянин Сергей 496 2
Никифоров Николай 1137 2
Песков Дмитрий 113 2
Кудрин Алексей 124 2
Симаков Олег 113 2
Федулов Владислав 83 2
Орешкин Максим 31 2
Комар Евгений 20 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Мантуров Денис 122 2
Артемьев Игорь 91 2
Васильева Ольга 25 2
Абрамченко Виктория 18 2
Набиуллина Эльвира 115 2
Шулика Виталий 10 2
Уваров Алексей 12 2
Фетисов Александр 32 2
Турчак Андрей 27 2
Коновалов Александр 14 2
Котюков Михаил 10 2
Белановский Владимир 10 2
Попов Павел 23 2
Дегтерева Мария 28 1
Шмулевич Марк 88 1
Островский Владимир 25 1
Кадников Вячеслав 20 1
Осокина Полина 25 1
Бруковская Ольга 11 1
Абрамов Виктор 11 1
Переверзев Михаил 19 1
Гусельников Андрей 15 1
Дубинин Вадим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Япония 13572 1
Дания - Королевство 1319 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
Россия - ЦФО - Курская область 707 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1037 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 873 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
США - Иллинойс 337 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2808 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6379 1
Энергетика - Energy - Energetically 5535 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 468 1
Профсоюз - Профессиональный союз 277 1
Образование в России 2572 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3807 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3748 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще