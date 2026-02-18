Получите все материалы CNews по ключевому слову
Топилин Максим
|ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
|Медведев Дмитрий 1664 5
|Скворцова Вероника 69 4
|Белоусов Андрей 146 3
|Силуанов Антон 77 3
|Акимов Максим 192 2
|Носков Константин 239 2
|Мишустин Михаил 756 2
|Левин Леонид 133 2
|Собянин Сергей 496 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Песков Дмитрий 113 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Симаков Олег 113 2
|Федулов Владислав 83 2
|Орешкин Максим 31 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Мантуров Денис 122 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Васильева Ольга 25 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Набиуллина Эльвира 115 2
|Шулика Виталий 10 2
|Уваров Алексей 12 2
|Фетисов Александр 32 2
|Турчак Андрей 27 2
|Коновалов Александр 14 2
|Котюков Михаил 10 2
|Белановский Владимир 10 2
|Попов Павел 23 2
|Дегтерева Мария 28 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Островский Владимир 25 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Осокина Полина 25 1
|Бруковская Ольга 11 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Дубинин Вадим 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
