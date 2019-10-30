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Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В июне 2020 года Москва впервые станет площадкой самого престижного соревнования молодых талантов в сфере ИТ – студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). К финалу будет приурочен ряд других мероприятий «Цифровой недели», которые позволят объединить сообщество программистов, государство и компании для совместного решения перспективных задач цифровой экономики. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков.

«Сам финал чемпионата мира – ключевое, базовое для нас событие, но вокруг него в течение нескольких дней будут организованы несколько мероприятий “Цифровой недели”: IT Forum – большая диалоговая площадка по разным направлениям проблематики IT, IT Expo – выставка достижений, где будут представлены лучшие разработки в области инноваций, Hack day – противостояние года, сражение “нападающих” и “сохраняющих” хакеров за взлом объектов, имитирующих реальную инфраструктуру города, Hackathon – марафон команд программистов, решающих прикладные задачи, и IT Camp – серия обучающих мероприятий и мастер-классов», – рассказал Константин Носков.

Министр отметил, что оргкомитет финала возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев, что говорит о высочайшем уровне внимания к программистам и тем вызовам, которые ставит перед ними глобальная цифровая повестка. В оргкомитет также вошли сам Константин Носков в качестве зампредседателя комитета, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и исполнительный директор ICPC Уильям Паучер.

Правительство России выпустило распоряжение по подготовке чемпионата. В ней будут задействованы Минкомсвязь, МИД, Минздрав, Роспотребнадзор, ФТС, ФСБ, МВД, Росгвардия и правительство Москвы.

«Я уверен, что мы проведем лучший чемпионат мира по программированию за всю его историю», – заявил Константин Носков.

«Российские команды демонстрирует очень впечатляющие результаты за последние 20 лет. Вся Россия полностью вовлечена в процесс цифрового развития университетов», – констатировал Уильям Паучер. Глава Минкомсвязи уточнил, что с 2000 года российские команды 14 раз выигрывали ICPC, причем с 2012 года победы российских программистов идут подряд.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал о площадках мероприятия: «Мероприятие пройдет в Манеже – месте, представляющем большую историческую ценность. Культура будет окружать участников и гостей чемпионата. Открытие пройдет на прекрасной площадке в парке “Зарядье”, которую знают все москвичи».

Ректор принимающего финал ICPC университета – МФТИ – Николай Кудрявцев сообщил, что финал поддержат ведущие российские вузы: «Вчера на заседании совета ректоров событие вызвало большой интерес, и среди руководства ведущих университетов будет много волонтеров, готовых оказать поддержку».

В пресс-конференции также приняли участие директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафон» Валентина Ватрак, директор по связям с общественностью Российского института исследований Huawei Кирилл Колпаков, руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч и заместитель гендиректора «Яндекса» по кадрам и образованию Сергей Чернышев.

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тыс. студентов более 3 тыс. университетов. Россия принимала финал ICPC дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2014-м в Екатеринбурге. В 2020 году финал ICPC пройдет в столице России с 21 по 26 июня. На него съедутся 140 команд из 50 стран мира.

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