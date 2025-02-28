Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169908
ИКТ 13235
Организации 10376
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25175
Персоны 72746
География 2755
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 842

SSRF Server-Side Request Forgery уязвимость SSRF-атаки



28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
04.01.2024 Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную 2
19.04.2023 Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов 1
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 1
28.04.2021 Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе» 1
07.04.2021 VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1
09.03.2021 IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 2
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 2
20.08.2014 Digital Security обнаружила опасные уязвимости в PAS-системе FieldCare 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 2
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 2
05.10.2012 Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы 5
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 2

Публикаций - 17, упоминаний - 27

SSRF и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5289 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 5
Microsoft Corporation 24684 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1435 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 939 1
ERPScan - ЕРПСкан 23 1
Ростелеком 9768 1
Broadcom - VMware 2378 1
Varonis Systems 38 1
Oracle Corporation 6714 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
SonicWall Capture Labs 1 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 13 1
Unsplash 843 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 14
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 7
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 254 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2568 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 661 5
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 262 4
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 22 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2085 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2233 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3137 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2242 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4114 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1256 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2005 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 2
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 38 2
Оцифровка - Digitization 4587 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 2
Оповещение и уведомление - Notification 4688 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1059 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2190 2
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 22 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 31 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 15
JavaScript - JS - язык программирования 1200 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 350 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 2
SAP NetWeaver 137 2
SAP Security Note 5 2
Microsoft Exchange 1744 2
Oracle Java - язык программирования 3096 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 2 1
SAP Notes 13 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Management Console 5 1
SAP NetWeaver JAVA 5 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 1
IBM Tivoli 281 1
Oracle PeopleSoft 418 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Microsoft Windows 15744 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 529 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Oracle OpenAM - Oracle Open Access Management - Oracle OpenSSO - Oracle Open Single Sign-On 5 1
Endress+Hauser FieldCare 1 1
Nokia NetAct 16 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
Calypso 24 1
Поляков Александр 53 4
Ключников Михаил 18 2
Мельникова Анастасия 388 2
Швецов Александр 9 1
Костров Дмитрий 32 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Шароглазов Арсений 5 1
Колесов Александр 58 1
Петухов Андрей 7 1
Водясов Алексей 222 1
Тюрин Алексей 17 1
Коновалов Александр 13 1
Устинов Александр 5 1
Димитренко Егор 8 1
Медов Андрей 6 1
Разов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 2
Южная Корея - Сеул 364 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Английский язык 6666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 1
Список системообразующих предприятий РФ 288 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2750 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 741 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
BleepingComputer - Издание 349 1
Forbes Global 2000 48 1
Black Hat - Конференция 116 3
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще