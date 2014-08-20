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Endress+Hauser FieldCare

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.08.2014 Digital Security обнаружила опасные уязвимости в PAS-системе FieldCare 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Endress+Hauser FieldCare и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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