Петухов Андрей


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Ученые ВМК МГУ разработали инструмент для анализа защищенности мобильных приложений с помощью статического анализа 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
06.02.2013 Softline протестировала интернет-ресурсы «СкайЛинк Юг» на защищенность от направленных атак 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 2
05.08.2008 «АйТи» и НТЦ ЕВРААС создали нового участника рынка решений в области безопасности 2
31.10.2006 "АйТи" становится партнером MasterCard 1
09.02.2005 Российский рынок инфобезопасности вырос на 45% 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Петухов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1436 3
Softline - Софтлайн 3248 2
SolidLab - СолидЛаб 25 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 12 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 1
SAP SE 5424 1
InfoWatch - Инфовотч 1087 1
Информзащита 847 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
R-Vision - Р-Вижн 212 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
SolidSoft - СолидСофт 27 1
Microsoft Corporation 25223 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
Visa International 1969 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1997 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
American Express - Amex 335 1
JCB International 145 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 86 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31572 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2601 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3914 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 334 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1080 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 53 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3947 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7257 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 24 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 748 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2453 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4678 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5883 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9697 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1342 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7004 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2325 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13597 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 898 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 760 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4018 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4268 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2722 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7736 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2297 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4147 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1828 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 346 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3603 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1616 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2229 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 3
Microsoft BizTalk Server 106 1
Oracle OpenAM - Oracle Open Access Management - Oracle OpenSSO - Oracle Open Single Sign-On 5 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 89 1
Носеевич Георгий 3 1
Музипов Фарит 4 1
Глинский Иван 1 1
Арефьев Андрей 62 1
Бондаренко Александр 39 1
Ефимов Петр 39 1
Лукацкий Алексей 131 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Акимов Евгений 39 1
Золотухин Сергей 5 1
Воронова Мария 12 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Поляков Александр 53 1
Шалманов Сергей 201 1
Чаплыгин Роман 22 1
Солдатов Сергей 19 1
Седов Олег 6 1
Боровко Роман 22 1
Бешков Андрей 6 1
Солдатов Алексей 100 1
Сидоров Дмитрий 11 1
Гамаюнов Денис 4 1
Новиков Иван 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 5
США - Калифорния 4773 1
Уран - планета Солнечной системы 546 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 1
Аудит - аудиторский услуги 3085 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 873 1
Литий - Lithium - химический элемент 602 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1633 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 147 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Capture the Flag - CTF 52 1
