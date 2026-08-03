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SAP PI SAP Process Integration SAP NetWeaver PI SAP NetWeaver Process Integration

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали сотрудничество в сфере разработки цифровых сервисов на базе «Энтакси» 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
23.05.2023 LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
26.01.2022 «Лента» автоматизировала процесс печати ценников — вместо нескольких часов он стал занимать минуты 1
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
25.04.2016 Промсвязьбанк оптимизировал управление кредитными рисками с помощью SAP Bank Analyzer Limit Manager 1
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP 1
26.01.2015 Вышла новая версия системы Directum 1
27.10.2014 IBS выполнила проект по миграции SAP-систем Pilkington из Германии в Россию 1
01.09.2014 Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 1
19.10.2012 Банк «Центр-инвест» примет участие в локализации новой версии SAP for Banking 2
20.07.2012 Июльское обновление безопасности SAP: закрыто 20 уязвимостей 2
16.07.2012 «Техносерв Консалтинг» построит КАСУ на базе решений SAP для FESCO 1
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 2
21.05.2012 Интернет-магазин E5.ru работает на базе SAP for Retail 1
23.05.2011 SAP и Sybase выпустят комбинированное средство ERP и управления данными 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
26.07.2010 SAP ERP объединила IBS и IBS Platformix 1
11.05.2010 «Эльдорадо» будет развивать операционную платформу на базе решений SAP 2
18.08.2009 «Рексофт» завершил интеграцию SAP и DMS-систем для одного из крупнейших издательских домов Европы 1
16.10.2008 «Капитал Тур» строит информационную систему на платформе SAP 1
14.10.2008 НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications 1
22.11.2007 «Эльдорадо» оптимизирует деятельность: переход на новую версию SAP for Retail 1

Публикаций - 29, упоминаний - 33

SAP PI и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5598 25
SAP CIS - САП СНГ 868 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 3
Oracle Corporation 7070 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 2
9587 2
Directum - Директум 1266 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ERPScan - ЕРПСкан 27 2
Masterdata - Мастердата 31 2
НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
ПМСофт 60 1
Oracle Siebel Systems 519 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Ciber - Сайбер 33 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Gelarm - Геларм 41 1
Milky Brothers Group - iRT Group - Интеграл КТ - Smart Energy Management 2 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 1
МегаФон 10717 1
Yandex - Яндекс 9197 1
Microsoft Corporation 25767 1
Qualcomm Technologies 1973 1
Intel Corporation 12807 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
InfoWatch - Инфовотч 1183 1
AMD - Advanced Micro Devices 4636 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1685 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
Telegram Group 2935 1
Diasoft - Диасофт 1142 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2942 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Фора Банк 86 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 1
Гарантия фонд 1 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Капитал Тур 8 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
НСПК - Национальная система платежных карт 947 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Альфа-Банк 1976 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2420 1
ПСБ - Промсвязьбанк 961 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 291 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 211 1
Альфа-Капитал УК 151 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
AKFA 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7816 10
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5629 7
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SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 2
SAP BCM - SAP Business Communication Management 10 2
SAP Notes 14 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
SAP NetWeaver BI - SAP NetWeaver Business Intelligence 6 1
SAP SLO - SAP System Landscape Optimization 2 1
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer - SAP Analytical Banking 4 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 5 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 211 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
SAP PIPE - SAP POS Inbound Processing Engine - обработка данных ЭКТ-терминалов 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 16 1
UseTech - UseBus 31 1
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Миноженко Александр 3 2
Натрусов Артем 313 2
Красюков Дмитрий 43 2
Ивицкий Дмитрий 21 2
Тюрин Алексей 17 2
Истомин Константин 58 1
Бобрецов Сергей 13 1
Лежнев Федор 46 1
Завгородний Станислав 1 1
Кусеров Олег 22 1
Гревцев Владимир 22 1
Дятлов Сергей 18 1
Берман Михаил 7 1
Лозовая Екатерина 8 1
Митрейкин Александр 20 1
Частухин Дмитрий 10 1
Петухов Андрей 9 1
Меркушенков Евгений 8 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Белых Ольга 1 1
Чернышев Андрей 74 1
Токарев Олег 9 1
Шкурпела Полина 12 1
Гродинский Кирилл 4 1
Дроздов Константин 6 1
Звеков Андрей 2 1
Сиднев Дмитрий 2 1
Сапожков Андрей 4 1
Загарский Сергей 5 1
Шадрин Сергей 3 1
Ерошкин Павел 36 1
Балашов Сергей 2 1
Рахматуллина Алия 1 1
Микрюков Валерий 28 1
Тульчинский Станислав 93 1
Лессар Георгий 8 1
Кожокин Артем 8 1
Гильц Юрий 1 1
Татаренко Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 4
Европа 24959 3
Германия - Федеративная Республика 13216 3
Азия - Азиатский регион 5918 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8566 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1217 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3443 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2205 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3464 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3337 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3579 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Украина 7925 1
Узбекистан - Республика 2002 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8951 5
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6586 5
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Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6666 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5611 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7506 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6167 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7408 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 969 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1123 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4659 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11300 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2168 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2191 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1279 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Black Hat - Конференция 119 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2660 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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