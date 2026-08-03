Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP PI SAP Process Integration SAP NetWeaver PI SAP NetWeaver Process Integration
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 33
SAP PI и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 1
|Поляков Александр 54 3
|Миноженко Александр 3 2
|Натрусов Артем 313 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Ивицкий Дмитрий 21 2
|Тюрин Алексей 17 2
|Истомин Константин 58 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Лежнев Федор 46 1
|Завгородний Станислав 1 1
|Кусеров Олег 22 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Берман Михаил 7 1
|Лозовая Екатерина 8 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Частухин Дмитрий 10 1
|Петухов Андрей 9 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Белых Ольга 1 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Токарев Олег 9 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Гродинский Кирилл 4 1
|Дроздов Константин 6 1
|Звеков Андрей 2 1
|Сиднев Дмитрий 2 1
|Сапожков Андрей 4 1
|Загарский Сергей 5 1
|Шадрин Сергей 3 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Балашов Сергей 2 1
|Рахматуллина Алия 1 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Тульчинский Станислав 93 1
|Лессар Георгий 8 1
|Кожокин Артем 8 1
|Гильц Юрий 1 1
|Татаренко Виталий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.