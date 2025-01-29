X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии

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X5 Tech – IT-компания и основной цифровой партнёр торговых сетей и бизнесов X5 Group.
"Цифровая трансформация в ритейле: итоги 2023 года. Бизнес вызовы 2024" Тигран Саркисов, Директор по управлению данными, X5 Group, CNews FORUM 2023
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Мироненков Антон 16 11
|Тульчинский Станислав 57 9
|Осипов Фаддей 7 7
|Коптелов Андрей 110 7
|Пчелин Юрий 38 7
|Тарасов Максим 12 7
|Натрусов Артем 284 6
|Осипенко Наталья 11 6
|Шадаев Максут 1011 5
|Меденцев Константин 97 5
|Сотин Денис 205 5
|Бурилов Андрей 105 5
|Макевнин Борис 44 5
|Тарасов Сергей 40 5
|Гольцов Дмитрий 7 5
|Чаркин Евгений 296 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Сологуб Денис 67 4
|Абакумов Евгений 206 4
|Батай Илья 55 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Петров Артем 24 4
|Славин Борис 34 4
|Журавлев Илья 4 4
|Рубцов Сергей 33 4
|Подгорнов Вячеслав 5 4
|Уржумов Никита 4 4
|Карамышев Сергей 4 4
|Ульянов Николай 112 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Дубровская Анна 19 3
|Порошин Тимур 30 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Ефёров Алексей 44 3
|Козак Николай 162 3
|Безбогов Сергей 46 3
|Сергеев Сергей 138 3
|Леонов Алексей 79 3
|Сахаров Александр 73 3
|Шойтов Александр 78 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 8
|Gartner - Гартнер 3556 3
|CNews Инновация года - награда 111 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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