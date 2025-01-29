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Индексная книга (каталог) CNews*
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X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии

X5 Tech – IT-компания и основной цифровой партнёр торговых сетей и бизнесов X5 Group

 

 

"Цифровая трансформация в ритейле: итоги 2023 года. Бизнес вызовы 2024"  Тигран Саркисов, Директор по управлению данными, X5 Group, CNews FORUM 2023


29.01.2025 Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import 1
26.12.2024 «Сетка» выявила отрасли с самыми высокооплачиваемыми руководителями в 2024 году 1
05.12.2024 Х5 с помощью цифрового решения ускорила прием на работу в свои магазины подростков от 16 лет 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment 1
21.10.2024 Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность  1
18.10.2024 X5 ввела режим свободного планирования работы для курьеров 1
09.10.2024 Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году 1
20.09.2024 В ИТМО разработана платформа для поиска подходящей локации для магазинов «Пятерочка» 1
13.09.2024 Искусственный интеллект поможет «Перекрестку» рассчитать нагрузку сотрудников 1
12.09.2024 Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки» 1
10.09.2024 «Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
27.08.2024 «Купер» подключил «Перекрёсток» к услуге самовывоза 1
07.08.2024 Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
07.06.2024 AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд 1
03.06.2024 Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист 2
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 2
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
21.03.2024 В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США 2
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами 2
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
20.12.2023 7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews 1
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 3

Публикаций - 72, упоминаний - 82

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 11
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 10
8230 6
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 4
UIPath 101 4
SAP SE 5279 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Ростелеком 9710 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 3
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Infomaximum - Инфомаксимум 32 3
LogistiX - Логистикс-Тех 71 3
Comindware - Колловэар 154 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Ланит Интеграция 190 2
Apple Inc 12109 2
МегаФон 8847 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 2
Газинформсервис - ГИС 275 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 2
UseTech - Юзтех Интеграция 51 2
X Corp - Twitter 2846 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 46 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 301 2
Oracle Corporation 6694 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 2
КСОР 7 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 54
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 36
X5 Group - Перекрёсток 546 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 9
X5 5Post - 5Пост 49 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 8
X5 Group - Чижик 38 7
Лента - Сеть розничной торговли 2083 7
Альфа-Банк 1771 6
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 6
Русагро Группа Компаний 277 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 4
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 4
Синара ГК - Sinara Group 101 4
Мосинжпроект 14 4
Благосостояние НПФ 51 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Абсолют Банк 230 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Федеральное казначейство России 1778 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 6
АФТ - Ассоциация Финтех 165 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 34
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 22
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 16
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 14
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 12
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3162 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2798 7
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 7
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Napoleon IT - AI Talent Hub 12 4
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X5 Group - X5ID - X5 Ключ 15 3
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Microsoft Office 3738 3
Synplity Platform 3 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
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Microsoft Windows 2000 8661 2
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X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 2
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НКТ - Р7-Офис 381 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 68 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
1С:ERP Управление предприятием 552 2
Red Hat OpenShift 132 2
Google Android 14010 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
OpenAI ChatGPT 346 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 91 2
Swarm 28 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 2
X5 Group - Экспресс-скан 6 1
SAP ЦОД 15 1
Мироненков Антон 16 11
Тульчинский Станислав 57 9
Осипов Фаддей 7 7
Коптелов Андрей 110 7
Пчелин Юрий 38 7
Тарасов Максим 12 7
Натрусов Артем 284 6
Осипенко Наталья 11 6
Шадаев Максут 1011 5
Меденцев Константин 97 5
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Петров Артем 24 4
Славин Борис 34 4
Журавлев Илья 4 4
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Уржумов Никита 4 4
Карамышев Сергей 4 4
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Нерадовский Константин 18 3
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Ефёров Алексей 44 3
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Сергеев Сергей 138 3
Леонов Алексей 79 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
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Германия - Федеративная Республика 12688 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Болгария - Республика 773 1
Сербия - Республика 337 1
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Польша - Республика 1960 1
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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Беларусь - Белоруссия 5671 1
Индия - Bharat 5453 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1374 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 29 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 9
Экономический эффект 1067 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2407 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1192 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 3
Металлы - Никель - Nickel 331 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 2
N+1 - Издание 158 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 8
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews Инновация года - награда 111 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 930 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 3
РАН - Российская академия наук 1875 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
Государственный Русский музей 47 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 9
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CNews FORUM Кейсы 225 3
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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