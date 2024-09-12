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Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки»

X5 Group начала собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов. Роверы приступили к работе в Москве на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и Петровско-Разумовском проезде. Доставка происходит из магазинов «Пятерочка», на стадии пилота сервис доступен для 35 тыс. домовладений. После адаптации операционных процессов и маршрутизации, штат роботов будет увеличен, а автоматизированная доставка станет доступна и из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

«X5 Доставка» сотрудничает с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предоставляет в аренду роверов, берет на себя их техническое обслуживание и создание высокоточных карт, по которым роботы ориентируются в городе. Для проекта было доработано программное обеспечение, которое позволит сотрудникам самостоятельно назначать и отправлять роботов на заказы.

«Х5 системно развивает проекты автоматизации и сегодня стала первым ритейлером, запустившим собственную доставку роботами. На первом этапе мы планируем тестировать разные сценарии роботизированной доставки, уже в этом году проект будет расширен до нескольких районов Москвы. Автоматизация позволит нам достичь нового уровня эффективности и производительности. Это значит, что наши клиенты будут еще быстрее получать качественные и свежие продукты с максимальным удобством», - сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital.

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Роботы-курьеры «Х5 Доставки» перемещаются для доставки заказов на расстояние до двух километров. Робот самостоятельно передвигается в условиях города, умеет определять и объезжать препятствия. Он использует разные типы сенсоровлидары, камеры и радары, которые помогают видеть объекты, а также HD-карты для локализации в пространстве. Нейросети помогают роботу распознавать объекты и принимать решение по маршруту. Шесть ведущих колес помогают роботам забираться на бордюры высотой до 10 сантиметров.

До настоящего момента доставка роботами из магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» осуществлялась только «Яндексом» при заказе через приложения «Яндекс Еда» и «Деливери». Теперь X5 начала развитие собственной беспилотной доставки.

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