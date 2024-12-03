Wildberries выходит на рынок e-grocery

Объединенная компания Wildberries и Russ тестирует услугу доставки продуктов питания и готовой еды. Первым партнером пилотного проекта станет крупный игрок рынка e-grocery Vprok.ru, входящий в X5 Group. Пока услуга доступна в некоторых районах Москвы, в дальнейшем география доставки будет постепенно расширяться. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Оформить доставку уже можно на сайте и через мобильное приложение Wildberries. Заказ будет собираться и доставляться силами ритейлера. Во время тестового периода пользователи Wildberries смогут выбрать удобные временные слоты для оформления заказа. Среднее время доставки продуктов составит четыре часа — в зависимости от геолокации клиента и степени загруженности курьерских служб онлайн-гипермаркета. В будущем время доставки будет только сокращаться благодаря развитию операционных технологий и подключению новых партнеров.

Партнерство с Vprok.ru предполагает развитие на маркетплейсе формата крупных заказов, который распространен среди онлайн-гипермаркетов. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать нужный товар ритейлера на онлайн-витрине Wildberries и добавить его в корзину. Минимальный чек заказа устанавливается ритейлером самостоятельно.

По итогам тестирования Vprok.ru планирует расширить зону доставки. Пилотной группе клиентов доступны порядка 35 тысяч позиций онлайн-гипермаркета за исключением весовой продукции, реализация которой начнется чуть позже. В ассортимент будут входить продукты питания, готовая еда, собственные торговые марки ритейлера, косметика, средства гигиены, бытовая химия, зоотовары и много других категорий.

В будущем при заключении партнерств с другими ритейлерами Wildberries планирует расширить спектр форматов продуктовых заказов, адаптированных под специфику разных сегментов целевой аудитории, а также подключить возможность оформления разных видов доставки, включая экспресс-формат.

«Стратегия развития бизнеса Х5 в онлайне предполагает повышение эффективности собственных каналов и активное развитие партнерской доставки. Омниканальный подход позволяет стать доступнее для клиента, который может заказывать продукты и товары там, где ему удобнее. Выход на платформу крупнейшего маркетплейса позволит расширить аудиторию лояльных клиентов Vprok.ru, Уверен, наше сотрудничество принесет пользу не только нашим бизнесам, но, прежде всего, откроет новые возможности онлайн-доставки продуктов нашим покупателям», — сказал Сергей Паньков, управляющий директор Х5 Digital.

«Тестовый запуск направления e-grocery расширит онлайн-витрину категорий для наших пользователей, а онлайн-гипермаркету даст дополнительный канал продаж и выход на огромную аудиторию маркетплейса. Уверена, данная услуга будет пользоваться популярностью, так как в последние годы направление e-grocery набирает обороты: все больше людей выбирают онлайн-покупку продуктов, что становится привычным паттерном поведения. При этом мы даем еще больше возможности для наших партнеров использовать модель взаимодействия, при которой они самостоятельно осуществляют хранение, сборку и доставку товара», — сказала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» (Объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Ким.