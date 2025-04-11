Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построят собственный дата-центр

Руководители российской продуктовой компании X5 Group заявили о начале строительства собственного дата-центра в Московской области. Новый дата-центр встанет одним из ключевых элементов ИТ-инфраструктуры X5 Group. В будущем объект призван стать гибким инструментом для быстрого запуска и масштабирования новых цифровых продуктов.

Строительство дата-центра

Руководство Х5 Group объявило о начале строительство собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области, об этом CNews сообщили представители российской продуктовой компании Х5 Group.

Дата-центр будет использоваться как для размещения собственных ИТ-систем компании Х5 Group, включая логистику, аналитику и управление торговыми операциями, так и для развития корневой ИТ-инфраструктуры, облачных платформ, обработки больших данных, внедрения искусственного интеллекта (ИИ), резервного копирования и других цифровых сервисов. В будущем это обеспечит компании гибкий инструмент для быстрого запуска и масштабирования новых продуктов.

По информации Х5 Group, сам же ЦОД проектируется с учетом требований высокой отказоустойчивости, энергоэффективности и надежности. Общая площадь центра составит около 6 тыс. кв. м., а выделенная электрическая мощность достигнет 10 МВт, к примеру, можно обеспечить электроэнергией примерно от 500 до 1 тыс. домохозяйств в течение 10 часов. Объект будет соответствовать уровню Tier III по международной классификации надежности и доступности дата-центров.

Уровень Tier-3 — крайне высокий стандарт надежности оборудования и ИТ-инфраструктуры. Ключевым отличием подобных ЦОДов является возможность проведения ремонтных работ (включая замену компонентов системы, добавление и удаление вышедшего из строя оборудования) без остановки работы дата-центра.

«Развитие цифровой инфраструктуры — один из ключевых приоритетов для Х5 Group. Строительство собственного ЦОДа позволит нам минимизировать зависимость от внешних провайдеров, повысить надежность наших сервисов и предложить более качественные решения как для внутреннего использования, так и для наших клиентов. Кроме того, инвестиции в собственный ЦОД дадут Х5 Group значительные преимущества в снижении стоимости владения и позволят сократить расходы компании более чем в три раза», — заявил управляющий директор X5 Tech Александр Костин.

Архитектура самого дата-центра будет разработана с учетом современных стандартов энергоэффективности. В центре предусмотрены два независимых энергетических контура, резервное питание от собственных генераторов и эффективная система охлаждения с использованием наружного воздуха (DFC). Это обеспечит бесперебойную работу всех критически важных ИТ-систем, позволит достичь высокого показателя power usage effectiveness (PUE) и снизить воздействие на окружающую среду.

Со слов директора ИТ-сервисов, поддержки и ИТ-инфраструктуры X5 Tech Олега Гаврилова, строительство и обслуживание собственного ЦОДа — это новый вызов и новый уровень компетенций для компании Х5 Group. Он отметил, что в компании создают ЦОД на основе лучших мировых практик: внедряем самые современные технологии в области охлаждения, энергоснабжения и автоматизации, чтобы обеспечить надежность, скорость и эффективность работы всех наших цифровых сервисов. На 11 апреля 2025 г. мы продолжаем создавать профессиональную команду, которая будет отвечать за энергетику, климатику и другие инженерные системы нашего ЦОДа, прокомментировал специалист.

Розничная торговая компания

X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель», а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекресток», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru. Головная компания X5 Group зарегистрирована в Москве.

Для поддержки региональной экспансии в 2024 г. руководители X5 Group открыли три новых распределительных центра, увеличив общее количество до 72 объектов. Ключевые открытия состоялись в Самаре, Челябинске и Перми.

В декабре 2024 г. под управлением X5 Group находилось более 27 тыс. магазинов, включая «Пятерочку», «Перекресток», «Чижик» и другие форматы. Кроме того, компания продолжила развивать логистическую инфраструктуру и автоматизацию процессов, что является частью долгосрочной стратегии технологического лидерства.

Рост выручки на 24,2% у X5 Group

Выручка X5 Group по итогам 2024 г. увеличилась на 24,2% и составила 3,91 трлн руб. Данный показатель включает продажи сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также цифровых бизнесов компании. Информация об этом содержится в опубликованных в январе 2025 г. предварительных операционных результатах компании.

По данным X5 Group, рост выручки был обеспечен увеличением сопоставимых (LFL) продаж на 14,4%, а также расширением торговой площади. Общий объем сопоставимых продаж включает магазины, работающие не менее двенадцати месяцев, а также сервисы экспресс-доставки. Значительное влияние оказала динамика сети «Чижик», где продажи выросли более чем в два раза.

Рост цифровых бизнесов, включая платформу экспресс-доставки 5Post и сервис «Много лосося», также внес существенный вклад в увеличение выручки. Согласно отчету, доходы от этого сегмента выросли на 61,9% и составили 200,1 млрд руб. В 2024 г. активная месячная аудитория (MAU) цифровых сервисов достигла 43,1 млн, увеличившись на 25,1%.