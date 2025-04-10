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Гаврилов Олег



10.04.2025 Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье 1
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ 1
02.03.2011 В «Региональном центре управления государственными и муниципальными ИС и ресурсами Самарской области» новый гендиректор 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гаврилов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 78 1
Ланит Интеграция 194 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 23 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 474 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1050 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4031 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5181 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 309 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
MONQ AIOps-платформа 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Головко Олег 8 1
Каменев Алексей 4 1
Никулин Дмитрий 11 1
Казарин Станислав 175 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2788 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 423 1
Россия - ПФО - Самарская область 1355 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 842 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5531 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8832 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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