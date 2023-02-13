X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ

X5 Group, продуктовая розничная компания, совместно с «Ланит-интеграцией» (входит в группу «Ланит») внедряет решение для моментального обнаружения и анализа событий в ИТ-инфраструктуре на базе искусственного интеллекта. В будущем единая система мониторинга позволит российскому ритейлеру улучшить качество цифровых сервисов и оптимизировать затраты на обслуживание ИТ. Внедряемое решение основано на интеллектуальной платформе Monq, входящей в реестр отечественного ПО.

В ходе масштабного проекта специалисты «Ланит-интеграции» полностью автоматизируют процесс построения и актуализации ресурсно-сервисной модели для всей X5 Group и на ее основе создадут «карту цифрового здоровья» бизнеса. После полного запуска системы ритейлер в автоматическом режиме сможет в режиме реального времени осуществлять мониторинг ИТ-ландшафта на всех уровнях: от работы кассовых аппаратов в магазине до системы планирования поставок и взаимодействия с контрагентами.

Выбранная за основу отечественная платформа зонтичного мониторинга Monq объединит текущие системы ИТ-мониторинга и управления инфраструктурой X5 Group, а интеллектуальные помощники позволят быстрее находить корневые причины сбоев в каждой ИТ-системе и оперативно информировать ответственных за их решение. А значит, компания повысит лояльность пользователей и клиентов, а также сможет обеспечить максимальное сохранение понесенных ранее затрат.

Олег Гаврилов, директор ИТ-сервисов, поддержки и инфраструктуры Х5 Group, сказал: «X5 Group постоянно наращивает мощности ИТ-инфраструктуры для обеспечения роста бизнеса и повышения надежности и качества цифровых сервисов. Сейчас мы вместе со специалистами «Ланит-интеграции» меняем подход к мониторингу – объединяем более 35 локальных источников данных в единую систему зонтичного мониторинга, которая поможет предсказывать сбои в ИТ-инфраструктуре, локализовывать или оперативно устранять их последствия. Актуальная информация о ее состоянии будет полезна как администраторам систем, так и менеджменту, ответственному за развитие и эксплуатацию цифровых сервисов.

Также в рамках формирования единой экосистемы мониторинга экспертами Х5 Tech разрабатывается собственная платформа постановки ИТ-компонентов и сервисов на мониторинг. Платформа постановки на мониторинг позволит как рядовому пользователю, так и техническому специалисту самостоятельно устанавливать и отслеживать состояние инфраструктурных и бизнес-метрик ИТ-систем. С помощью платформы мы сможем значительно сократить среднее время постановки сервиса на мониторинг, упростить пользовательский путь и обеспечить управление метриками и порогами ИТ-компонентов и сервисов. Реализация данной инициативы была бы невозможна без полноценного внедрения единой системы зонтичного мониторинга».

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Первый заместитель управляющего директора компании «Ланит-интеграция» Олег Головко сказал: «В России у лидеров отраслей довольно зрелые информационные ландшафты, и для их эффективного управления нужны по-настоящему технологичные решения. Для наших экспертов столь масштабное внедрение в ведущем ритейлере России – интересная профессиональная задача. К ней мы подошли с двух сторон: выбрали перспективную отечественную платформу ИТ и совместили с гибридной моделью внедрения, которая включает классический каскадный подход к управлению проектом и гибкие практики. Такой синтез должен обеспечить высокий коэффициент возврата инвестиций клиента и стать новым технологическим ориентиром на рынке».

ИТ-директор и сооснователь Monq Digital lab Алексей Каменев сказал: «Совместно с партнером «Ланит-интеграция» мы делаем уникальный по своему масштабу и технической сложности проект для Х5 Group. Внедряемой платформе предстоит собирать и анализировать данные о сотнях тысячах устройств, миллионы метрик, группируя данные по одному и тому же устройству или сервису из разных источников, при этом снижая уровень шума. Создание единой ресурсно-сервисной модели ИТ в крупной распределенной организации с расчетом «здоровья» как на основе внутренних метрик, так и на основе внешнего влияния других элементов позволит повысить прозрачность и снизить время расследования инцидентов. И все это в одной системе Monq. То есть она становится единым экраном мониторинга для всей организации. Как мне кажется, ключевой фактор успеха в этом проекте – одновременная заинтересованность технического персонала, следующего ИТ-стратегии, и бизнес-заказчиков».