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Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов

Совместная магистратура по искусственному интеллекту ИТМО и Napoleon IT – AI Talent Hub в сентябре 2023 г. запустила лабораторию по искусственному интеллекту c компанией X5 Tech на базе института. В течение девяти месяцев молодые ML-инженеры работали в одной команде с опытными экспертами X5 Tech и представили несколько новых продуктов для одного из крупнейших ритейлеров страны — X5 Group. По итогам стажировки, лучшие магистранты стали сотрудниками X5 Tech. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В рамках объединенной ИИ-лаборатории X5 Tech и AI Talent Hub разработали MVP системы с использованием моделей машинного обучения для внедрения в процессы ритейлера X5 Group.

Первый продукт, который создала команда, стал сервис с RAG (генерация с расширенным поиском). Сервис включает в себя генерацию ответа пользователям с учетом дополнительной релевантной информации из больших текстовых документов. Результат анализа больших данных формируется на основе технологии машинного обучения.

«Специалисты ИИ-лаборатории улучшили некоторые бизнес-метрики на 40% и встроили алгоритм RAG в нашу систему. Обновленная система позволит ускорить проверку актуальности информации в больших системах и автоматизировать QA-системы», — сказал руководитель команды по разработке генеративных сетей в Х5 Group Мичил Егоров.

Вторым продуктом, который разработала объединенная команда, стала платформа Shop Placement Platform. Она позволяет прогнозировать выручку в определенной локации на основе геоданных и информации о продажах. Модель, наподобие компаса, помогает определить оптимальное местоположение новых магазинов для торговых сетей X5 Group, эффективно учитывая риски при планировании торговых точек.

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«Для компании крайне важно эффективно прогнозировать плотность продаж нового магазина. Во-первых, чтобы определить наиболее удачную локацию для размещения будущего магазина, а, во-вторых, для четкого планирования финансовых показателей. Благодарим студентов лаборатории за вовлеченность и вклад в совместную работу», —сказала старший менеджер по работе с большими данными X5 Tech Диана Ульянова.

В рамках сотрудничества X5 Tech выделила лучших студентов AI Talent Hub и пригласила для работы в компании. Например, магистрант первого курса Александр Потехин через проектный семинар присоединился к команде X5 и теперь занимается большими языковыми моделями (LLM). Студент Даниил Соловьев стал частью команды X5 Tech, где занимается модельным риском в качестве Fullstack-разработчика, а Максим Головин стал Data Scientist в CVM и занимается анализом данных, подготовкой тренировочных датасетов, обучением моделей и интерпретацией результатов.

Само обучение в магистратуре AI Talent Hub проходит в течение двух лет. За это время начинающие ИT-специалисты могут стать профессионалами в искусственном интеллекте мирового уровня, развиваясь благодаря работе на реальных бизнес-задачах и набираясь опыта у специалистов именитых компаний, которые являются партнерами образовательной площадки.

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