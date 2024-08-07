Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов

Совместная магистратура по искусственному интеллекту ИТМО и Napoleon IT – AI Talent Hub в сентябре 2023 г. запустила лабораторию по искусственному интеллекту c компанией X5 Tech на базе института. В течение девяти месяцев молодые ML-инженеры работали в одной команде с опытными экспертами X5 Tech и представили несколько новых продуктов для одного из крупнейших ритейлеров страны — X5 Group. По итогам стажировки, лучшие магистранты стали сотрудниками X5 Tech. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В рамках объединенной ИИ-лаборатории X5 Tech и AI Talent Hub разработали MVP системы с использованием моделей машинного обучения для внедрения в процессы ритейлера X5 Group.

Первый продукт, который создала команда, стал сервис с RAG (генерация с расширенным поиском). Сервис включает в себя генерацию ответа пользователям с учетом дополнительной релевантной информации из больших текстовых документов. Результат анализа больших данных формируется на основе технологии машинного обучения.

«Специалисты ИИ-лаборатории улучшили некоторые бизнес-метрики на 40% и встроили алгоритм RAG в нашу систему. Обновленная система позволит ускорить проверку актуальности информации в больших системах и автоматизировать QA-системы», — сказал руководитель команды по разработке генеративных сетей в Х5 Group Мичил Егоров.

Вторым продуктом, который разработала объединенная команда, стала платформа Shop Placement Platform. Она позволяет прогнозировать выручку в определенной локации на основе геоданных и информации о продажах. Модель, наподобие компаса, помогает определить оптимальное местоположение новых магазинов для торговых сетей X5 Group, эффективно учитывая риски при планировании торговых точек.

«Для компании крайне важно эффективно прогнозировать плотность продаж нового магазина. Во-первых, чтобы определить наиболее удачную локацию для размещения будущего магазина, а, во-вторых, для четкого планирования финансовых показателей. Благодарим студентов лаборатории за вовлеченность и вклад в совместную работу», —сказала старший менеджер по работе с большими данными X5 Tech Диана Ульянова.

В рамках сотрудничества X5 Tech выделила лучших студентов AI Talent Hub и пригласила для работы в компании. Например, магистрант первого курса Александр Потехин через проектный семинар присоединился к команде X5 и теперь занимается большими языковыми моделями (LLM). Студент Даниил Соловьев стал частью команды X5 Tech, где занимается модельным риском в качестве Fullstack-разработчика, а Максим Головин стал Data Scientist в CVM и занимается анализом данных, подготовкой тренировочных датасетов, обучением моделей и интерпретацией результатов.

Само обучение в магистратуре AI Talent Hub проходит в течение двух лет. За это время начинающие ИT-специалисты могут стать профессионалами в искусственном интеллекте мирового уровня, развиваясь благодаря работе на реальных бизнес-задачах и набираясь опыта у специалистов именитых компаний, которые являются партнерами образовательной площадки.