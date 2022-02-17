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Норникель Норильский никель Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина

Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина


17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля»
22.10.2019 IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля»
07.06.2019 «Норникель», IBM и МФТИ будут готовить специалистов по блокчейну
06.06.2019 «Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
04.04.2019 ИТ-директор «Норникеля» объяснил, зачем на производстве роботы, цифровые двойники и экзоскелеты
02.04.2019 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках
13.12.2018 Норникель реализовал проект по созданию корректирующей отчетности на базе SAP
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры
27.11.2018 «Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство
05.03.2018 «Норникель» упростил и автоматизировал закупки с помощью SAP
23.10.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель»
23.10.2017 «Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management
07.07.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель»
14.04.2017 «Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали»
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
08.10.2015 В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»
16.01.2014 Норникель: В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений
15.07.2013 «Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру московского офиса «Норильского никеля»
19.06.2013 «Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке
17.11.2010 «Ростелеком» предоставил «Норильскому Никелю» выделенные междугородные каналы связи
18.10.2010 ГМК «Норильский никель» строит типовую отраслевую информационную систему на базе решений SAP
16.08.2010 «1С» укрепил позиции в ГМК «Норильский никель»
05.04.2010 «Ай-Теко» предоставила «Норильскому никелю» ресурсы своего дата-центра
05.03.2010 «Аскон» автоматизировал проектный центр «Норильского никеля»

Публикаций - 312, упоминаний - 553

Норникель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4553 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 40
IBM - International Business Machines Corp 8904 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 22
Microsoft Corporation 22414 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 18
Oracle Corporation 5997 18
Крок - Croc 1612 16
5910 16
1С-ИжТиСи 5303 14
1С-Битрикс - Bitrix 433 14
HP - Hewlett-Packard 3567 13
АФК Система ПАО 1629 12
SAP CIS - САП СНГ 820 11
Айтеко - iTeco 906 11
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 112 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 10
Yandex - Яндекс 4965 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1565 10
HP Inc. 5295 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 10
ММК Информсервис 24 9
SuperWave - СуперВэйв групп 12 9
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 47 8
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 8
Ростелеком - Связьинвест 1698 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 477 8
АйТи 1155 8
Google LLC 10214 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 7
Cisco Systems 4711 7
Омникомм - Omnicomm 157 7
Naumen - Наумен 458 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 275 6
Инфосистемы Джет 862 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1245 6
Сумма Технологий 21 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 34
РЖД - Российские железные дороги 1447 31
Аэрофлот 636 29
Газпром ПАО 973 29
Альфа-Банк 1459 25
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 24
Северсталь ПАО 301 24
X5 Group 699 24
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 21
Уралсиб Банк 475 20
Почта России ПАО 1848 20
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 180 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 20
ГПБ - Газпромбанк 835 19
Русагро Группа Компаний 181 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 265 19
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 182 18
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 18
Сургутнефтегаз - СНГ 193 17
ПГК - Первая грузовая компания 117 17
Ингосстрах СПАО 300 17
Газпром нефть 421 16
Роснефть НК 431 15
Segezha Group - Сегежа Групп 95 14
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 59 13
АльфаСтрахование СГ 239 13
Транснефть 227 13
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 12
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 12
Татнефть 181 12
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 18 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 11
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 49 11
Совкомбанк ПАО 169 11
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 150 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 10
Procter&Gamble - P&G 202 10
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 12
Правительство Москвы 1607 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 10
Правительство РФ 7881 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 9
Счётная палата РФ 618 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 8
Федеральное казначейство России 1287 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1056 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 7
Президент Российской Федерации 3541 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 623 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 4
Роснано 640 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 175 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 737 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1564 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 69 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 3
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 2
Руссофт - Russoft 372 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 1
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PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
РСПП - Союз работодателей Самарской области 1 1
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Apple iOS 6381 3
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Google Android 11912 3
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Nokia Symbian OS 1388 2
Apple iPad 3639 2
Linux OS 7630 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 151 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1487 2
Oracle Java - язык программирования 2539 2
Cisco Kinetic 5 2
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 2
Spectec TRIM 118 2
Чаркин Евгений 203 19
Шеховцов Юрий 34 17
Дьяченко Валерий 69 16
Клепиков Алексей 80 15
Абакумов Евгений 110 15
Богданов Кирилл 109 14
Халматов Максим 48 14
Урьяс Вадим 81 14
Суровец Дмитрий 44 13
Натрусов Артем 141 13
Ямщиков Владимир 35 12
Емельченков Сергей 86 12
Ягнятинский Евгений 32 10
Поляков Сергей 63 10
Панферов Алексей 22 10
Трапезин Владимир 20 10
Калинин Александр 124 10
Савкин Владимир 39 9
Сапунов Михаил 9 9
Зырянов Илья 17 9
Кереже Дмитрий 9 9
Феоктистов Вадим 18 9
Вахнин Павел 52 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Прохорова Алла 48 9
Муравьев Владимир 30 9
Погосова Карина 9 9
Дрейгер Павел 16 9
Путин Владимир 2530 9
Огурцов Юрий 13 9
Цыганов Вячеслав 63 9
Абдрахманов Рустам 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Тихонравов Андрей 14 9
Холкин Дмитрий 15 9
Петров Михаил 104 8
Алифанов Кирилл 60 8
Потанин Владимир 32 8
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 8
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 28 8
Россия - Заполярье 53 8
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 22 6
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Япония 9890 6
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1551 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 7 5
Азия - Азиатский регион 3770 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 848 5
Арктика - Арктический регион 379 5
Финляндия - Финляндская Республика 1750 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 5
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Земля - планета Солнечной системы 7271 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 4
Казахстан - Республика 4443 4
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Африка - Африканский регион 2808 4
Россия - ПФО - Казань 2044 4
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 28
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 16
Экономический эффект 680 13
Аутсорсинг 1112 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 10
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2567 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 7
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 5
Черкизон - Черкизовский рынок 123 5
Русский язык 4786 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1625 4
МТР - Материально-технические ресурсы 40 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 213 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1200 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 565 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2131 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 21 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1563 3
Образование в России 404 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 3
Информационное общество - Государственная программа 1217 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 388 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 171 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 188 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1084 2
КПД - Коэффициент полезного действия 222 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 469 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 17
Forbes - Форбс 587 4
Коммерсантъ - Издательский дом 867 4
Открытые системы ИД 158 4
PCweek 30 3
TAdviser - Центр выбора технологий 241 3
Intelligent Enterprise 27 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 2
Virus Bulletin 32 1
PC Magazine - PCMag 76 1
Times 482 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
23ABC News 147 1
Independent Media - Индепендент Медиа 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 1
Washington Profile 140 1
Руспрофайл 3 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 57 1
NYT - The New York Times 956 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 22
Gartner 3300 7
IDC - International Data Corporation 4650 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 5
CNews Инновация года - награда 38 2
Moody's Investors Service 135 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
PEX Network 2 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 236 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 42 1
Forrester Research 808 1
Markets&Markets Research 97 1
ABI Research 230 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 1
Forbes Global 2000 32 1
MForum Analytics 18 1
RAEX - Эксперт РА 77 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
500 Startups 3663 1
РАН - Российская академия наук 1367 10
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 220 7
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5615 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 3
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 39 3
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 102 2
ГУУ - Государственный университет управления 47 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 436 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 239 1
Информзащита Учебный центр 38 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ВФЭУ Минобороны России - Военный финансово-экономический университет Министерства обороны Российской Федерации 1 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
МЧС РФ - Сибирская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы 1 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
ИАЭС - Институт автоматизации энергетических систем 1 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
ТГУ - Томский государственный университет 91 1
Oracle Academy 8 1
АГУ - Алтайский государственный университет 32 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 324 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1450 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 9
CNews AWARDS - награда 347 8
100+ Forum Russia 7979 5
CNews FORUM Кейсы 50 4
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4030 4
SAP Forum 29 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2727 4
Digital October - конференционное пространство 90 3
CNews Баттл 38 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 88 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 563 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 755 2
SAP Digital Exchange 2 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 596 1
Docflow 122 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Softool 62 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
Связь-Экспокомм 42 1
ИнфоКом 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Электрические сети - международный форум 31 1
Oracle OpenWorld 65 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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