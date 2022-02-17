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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Норникель Норильский никель Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина
Публикаций - 312, упоминаний - 553
Норникель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 19
|Шеховцов Юрий 34 17
|Дьяченко Валерий 69 16
|Клепиков Алексей 80 15
|Абакумов Евгений 110 15
|Богданов Кирилл 109 14
|Халматов Максим 48 14
|Урьяс Вадим 81 14
|Суровец Дмитрий 44 13
|Натрусов Артем 141 13
|Ямщиков Владимир 35 12
|Емельченков Сергей 86 12
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Поляков Сергей 63 10
|Панферов Алексей 22 10
|Трапезин Владимир 20 10
|Калинин Александр 124 10
|Савкин Владимир 39 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Зырянов Илья 17 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Феоктистов Вадим 18 9
|Вахнин Павел 52 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Прохорова Алла 48 9
|Муравьев Владимир 30 9
|Погосова Карина 9 9
|Дрейгер Павел 16 9
|Путин Владимир 2530 9
|Огурцов Юрий 13 9
|Цыганов Вячеслав 63 9
|Абдрахманов Рустам 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Петров Михаил 104 8
|Алифанов Кирилл 60 8
|Потанин Владимир 32 8
|Михалев Евгений 43 7
|Аксаков Анатолий 104 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru