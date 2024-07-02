НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации

В июне 2024 г. компании «НТР Томск» и ПАО ГМК Норникель провели на Кольском полуострове испытания первой российской системы подземной навигации. Точность навигации (позиционирования оборудования) в серии испытаний составила от нескольких миллиметров до 6 сантиметров. Система использует алгоритмы машинного зрения и функционирует в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК НТР.

Система устанавливается на самоходную буровую установку, загружает паспорт бурения и выводит подсказки для оператора с помощью лазерной проекции на грудь забоя. Точное позиционирование позволяет производить взрывы точно в соответствии с планом и получать при взрыве больше руды и меньше пустой породы. Это повышает эффективность добычи полезных ископаемых.

Система позволяет заменить дорогостоящую импортную систему TSN (Total Station Navigation). Решение по подземному позиционированию Navi.NTR, разработанное НТР, усиливает технологический суверенитет горнодобывающей отрасли России.

Директор продукта Navi.NTR Алексей Кочетков: «Высокий инновационный потенциал решения в объединении высокоточной визуальной навигации, лазерного проектора, алгоритма парсинга данных из специализированного программного обеспечения рудника и самоходной буровой установки».

Директор Центра развития цифровых технологий ПАО ГМК «Норникель» Алексей Тестин: «Подобные российские разработки позволяют нам достигать технологическую независимость и находить эффективные и менее затратные решения текущих задач».