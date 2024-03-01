Разделы

Россия Кольский полуостров Кольский залив Кольское Заполярье

Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье

«В Кольском заливе», 1977 год. Художник — Скворцов Геннадий Федорович. «В Кольском заливе», 1977 год. Художник — Скворцов Геннадий Федорович.
«В Кольском заливе», 1977 год. Художник — Скворцов Геннадий Федорович.

СОБЫТИЯ


01.03.2024 МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове

его объема потребления цифровых услуг. За 2023 г. мы построили на территории региона более 100 км волоконно-оптической линии связи. Это одна из самых масштабных строек за историю существования МТС на Кольском полуострове. Уверена, что наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлека
16.07.2014 Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове

Первыми оценить скорости мобильного интернета в сети 4G LTE МТС могут жители Североморска. «Североморск является одним из стратегических городов нашей страны: здесь расположены морской порт на берегу Кольского залива и военно-морская база Северного флота России. Кроме того, наша статистика показывает, что жители Североморска активно пользуются мобильным интернетом, практически на уровне Мур
23.03.2012 Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса

х сточных вод. Главным же потенциальным загрязнителем считается танкер «Белокаменка», действующий в Кольском заливе с 2004 года и являющийся самым большим в России рейдовым перегрузочным компле
28.01.2008 «ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове

В рамках создания единой информационно-технологической системы управления энергообъектами ОАО «ТГК-1» приступило к организации на Кольском полуострове современной системы каналов связи, которая объединит электростанции, входящие в структуру филиала «Кольский» - 17 ГЭС, а также Апатитскую и Мурманскую ТЭЦ. Проектом предусм
29.01.2007 Пулковских астрономов выселят на Кольский полуостров?

лить астрономов. Возникает вопрос: куда? Учитывая то, как финансируется российская астрономия, можно предположить, что, скорее всего, их распустят по домам. Впрочем, идут разговоры и о переселении на Кольский полуостров. Действительно, современные обсерватории строятся на территориях, наиболее благоприятных для наблюдений – с хорошим астроклиматом. Однако наиболее развитые центры анализа и


Публикаций - 56, упоминаний - 64

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 9
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 2
МегаФон 9912 2
Microsoft Corporation 25238 2
Oracle Corporation 6869 2
Yandex - Яндекс 8443 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Huawei Technologies 404 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 118 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
JVC Kenwood 418 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 28 1
Телематические системы 56 1
Rollei - Franke-Heidecke 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Сбер - СберБизнес Софт 88 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
НТР Томск - NTR Lab 2 1
Универсал ЦВТ 2 1
Центр развития цифровых технологий 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - ММС - Мурманская Мобильная Сеть 10 1
Cisco Systems 5223 1
SAP SE 5430 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
HP Inc. 5762 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Huawei 4222 1
Парус Корпорация 199 1
Google LLC 12261 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 1
Softline - Софтлайн 3266 1
Ростелеком 10313 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 2
Геокосмос 38 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 28 2
Газпром ПАО 1416 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
РУСАЛ - КАЗ - Кандалакшский алюминиевый завод 1 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
Fincantieri - Финкантьери 1 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Московский планетарий 15 1
Shtokman Development AG - Штокман Девелопмент АГ 3 1
Почта России ПАО 2247 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9333 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8809 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6154 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4485 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6697 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 450 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 140 2
НТР - Новые телеком-решения 33 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 6 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
Huawei GSM 2 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan Discovery 3 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 33 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Парус Бухгалтерский учет - Парус Сведение отчетности 8 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
Apple iPad mini 425 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Apple iPhone 5 777 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
Космодром Байконур 1071 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Низомиддинов Олег 12 3
Путин Владимир 3352 3
Евдокимов Сергей 4 2
Голованова Елена 6 2
Караханов Рубэн 2 2
Ивонина Екатерина 20 2
Кобко Александр 2 2
Сенин Игорь 2 2
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Трутнев Юрий 15 1
Новиков Василий 11 1
Голубев Алексей 10 1
Манихин Алексей 10 1
Терехова Оксана 13 1
Васюков Григорий 14 1
Можайцев Алексей 5 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Малежик Виктор 1 1
Мележик Виктор 1 1
Андрейко Андрей 2 1
Денисов Роман 2 1
Чилингаров Артур 8 1
Черников Александр 23 1
Гаврилова Мария 2 1
Сергеев Геннадий 1 1
Разживина Зинаида 2 1
Оберемок Надежда 45 1
Lepland Aivo - Лепланд Айво 1 1
Vito Carmine - Вито Кармина 1 1
Чуйко Владимир 14 1
Сагалевич Анатолий 2 1
Вагичев Виктор 1 1
Тестин Алексей 7 1
Кочетков Алексей 2 1
Фурман Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 36
Россия - СЗФО - Мурманская область 724 22
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 8
Россия - Заполярье 130 7
Земля - планета Солнечной системы 10659 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 33 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 6
Норвегия - Королевство 1831 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 6
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 5
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 15 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 4
Германия - Федеративная Республика 12939 4
Канада 4985 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 4
Северный Ледовитый океан 120 3
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 3
Северный Ледовитый океан - Хребет Ломоносова 9 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 3
Европа 24639 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 3
Дания - Королевство 1318 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 2
Арктика - Северный полюс 179 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Штокмановское газоконденсатного месторождения 9 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 4
Металлы - Никель - Nickel 348 4
Металлы - Медь - Copper 829 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 3
Иридий - Iridium - химический элемент 17 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Энергетика - Energy - Energetically 5530 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 3
Аудит - аудиторский услуги 3114 3
Металлы - Платина - Platinum 480 3
Теллур - Tellurium - химический элемент 26 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2178 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
CNews Северо-Запад 24 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
РИА Новости 984 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 42 2
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
