Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье

МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове его объема потребления цифровых услуг. За 2023 г. мы построили на территории региона более 100 км волоконно-оптической линии связи. Это одна из самых масштабных строек за историю существования МТС на Кольском полуострове. Уверена, что наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлека

Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове Первыми оценить скорости мобильного интернета в сети 4G LTE МТС могут жители Североморска. «Североморск является одним из стратегических городов нашей страны: здесь расположены морской порт на берегу Кольского залива и военно-морская база Северного флота России. Кроме того, наша статистика показывает, что жители Североморска активно пользуются мобильным интернетом, практически на уровне Мур

Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса х сточных вод. Главным же потенциальным загрязнителем считается танкер «Белокаменка», действующий в Кольском заливе с 2004 года и являющийся самым большим в России рейдовым перегрузочным компле

«ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове В рамках создания единой информационно-технологической системы управления энергообъектами ОАО «ТГК-1» приступило к организации на Кольском полуострове современной системы каналов связи, которая объединит электростанции, входящие в структуру филиала «Кольский» - 17 ГЭС, а также Апатитскую и Мурманскую ТЭЦ. Проектом предусм