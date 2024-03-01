Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|01.03.2024
МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове
его объема потребления цифровых услуг. За 2023 г. мы построили на территории региона более 100 км волоконно-оптической линии связи. Это одна из самых масштабных строек за историю существования МТС на Кольском полуострове. Уверена, что наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлека
|16.07.2014
Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове
Первыми оценить скорости мобильного интернета в сети 4G LTE МТС могут жители Североморска. «Североморск является одним из стратегических городов нашей страны: здесь расположены морской порт на берегу Кольского залива и военно-морская база Северного флота России. Кроме того, наша статистика показывает, что жители Североморска активно пользуются мобильным интернетом, практически на уровне Мур
|23.03.2012
Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса
х сточных вод. Главным же потенциальным загрязнителем считается танкер «Белокаменка», действующий в Кольском заливе с 2004 года и являющийся самым большим в России рейдовым перегрузочным компле
|28.01.2008
«ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове
В рамках создания единой информационно-технологической системы управления энергообъектами ОАО «ТГК-1» приступило к организации на Кольском полуострове современной системы каналов связи, которая объединит электростанции, входящие в структуру филиала «Кольский» - 17 ГЭС, а также Апатитскую и Мурманскую ТЭЦ. Проектом предусм
|29.01.2007
Пулковских астрономов выселят на Кольский полуостров?
лить астрономов. Возникает вопрос: куда? Учитывая то, как финансируется российская астрономия, можно предположить, что, скорее всего, их распустят по домам. Впрочем, идут разговоры и о переселении на Кольский полуостров. Действительно, современные обсерватории строятся на территориях, наиболее благоприятных для наблюдений – с хорошим астроклиматом. Однако наиболее развитые центры анализа и
