Россия СЗФО Мурманская область Ковдор

Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор

СОБЫТИЯ


16.02.2026 «МегаФон» усилил связь в столице Гипербореи 3
08.07.2024 МТС добавила скоростей в Ковдорском районе 2
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области 2
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
19.09.2013 «МДМ Банк» запустил карту самоинкассации для СМБ 1
04.09.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть и проложил ВОЛС для «ЕвроХима» 1
09.02.2007 Ковдорские школы закупают компьютеры 1
14.01.2005 "ЕвроХим" построит корпоративную NPL-сеть 1
16.07.2004 "МегаФон" подключил 300 тыс. абонентов в Мурманской области 1
22.07.2002 "МегаФон": 50 тысяч абонентов в Мурманской области 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 5
МегаФон 10107 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
Samsung Electronics 10716 1
Ростелеком 10418 1
Huawei 4294 1
Apple Inc 12756 1
LG Electronics 3684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ZTE Corporation 776 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
HTC Corporation 1506 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9462 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17186 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8819 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4022 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8472 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25565 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7349 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11195 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1618 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 607 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 86 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2143 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17201 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3980 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8982 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4853 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15005 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9812 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8491 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
Apple iPhone 5 778 2
Apple iPad mini 425 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 1
Евдокимов Сергей 4 2
Ивонина Екатерина 23 1
Чуйко Владимир 16 1
Чибисов Владимир 23 1
Попов Александр 54 1
Низомиддинов Олег 12 1
Терехова Оксана 13 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 740 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 644 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 34 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 7
Россия - РФ - Российская федерация 158480 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 682 4
Россия - Заполярье 130 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 14 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 3
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 56 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белореченск 14 2
Финляндия - Финляндская Республика 3660 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2715 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 75 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 26 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 21 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ловозеро 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 1
Армения - Республика 2385 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8229 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 813 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2243 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6143 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1200 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6695 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3803 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
