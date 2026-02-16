Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Мурманская область Ковдор
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 5
|МегаФон 10107 4
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
|МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
|Samsung Electronics 10716 1
|Ростелеком 10418 1
|Huawei 4294 1
|Apple Inc 12756 1
|LG Electronics 3684 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
|ZTE Corporation 776 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
|HTC Corporation 1506 1
|Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 2
|МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 1
|Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 15 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
|Apple iPhone 5 778 2
|Apple iPad mini 425 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 1
|Евдокимов Сергей 4 2
|Ивонина Екатерина 23 1
|Чуйко Владимир 16 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Попов Александр 54 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Терехова Оксана 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419447, в очереди разбора - 726096.
Создано именных указателей - 190603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.