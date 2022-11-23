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МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области

МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производства региона: Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Кандалакшу, Колу, а также места притяжения туристовКировск, Апатиты, Ловозеро. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решения на базе NB-IoT помогут бизнесу применять различные технологии интернета вещей, такие как дистанционное управление приборами, удаленный мониторинг ключевых параметров оборудования и автоматический сбор данных. Все это широко применяется на производствах, в транспортной сфере, энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве. Застройщикам и коммунальным компаниям наличие сети NB-IoT дает возможность использовать умные счетчики ресурсов, датчики перемещения, открытия окон и дверей и т. д.

Сеть NB-IoT обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает уверенный сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах, машинных отделениях, цехах, под землей и на транспорте. При этом IoT-cенсоры и датчики могут работать до 10 лет без замены батареи.

«Теперь на Кольском полуострове сеть NB-IoT есть во всех городах, где расположены основные горнодобывающие, промышленные и металлургические предприятия. Использование IoT – устройств позволит оптимизировать производственные процессы, автоматизировать их и сэкономить средства. Существует множество сценариев применения технологий интернета вещей: умные датчики позволяют в режиме онлайн вести мониторинг состояния техники, следить за состоянием оборудования в труднодоступных местах, обеспечивать безопасность на удаленных объектах, контролировать температуру и влажность в цехах и на складах и многое другое. Спрос на такие решения ежегодно растет на всей территории нашей страны», - сказала директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

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Безопасность

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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