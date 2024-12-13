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Чуйко Владимир



13.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» 1
19.08.2024 «МегаФон» расширил зону высокоскоростного 4G-интернета в Мурманске 1
08.07.2024 В Кандалакшу к тюленям на скоростях 4G 1
07.05.2024 «МегаФон» обеспечил интернетом туристический кластер Kola Fishing 1
07.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Апатитах и Оленегорске 1
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
17.08.2023 «Мегафон» усилил LTE в крупнейшем городе за Северным полярным кругом 1
14.03.2023 «Мегафон» ускорил интернет на Кольском полуострове 1
08.11.2016 «Мегафон» реализовал два M2M проекта в Мурманске 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Чуйко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
МегаФон SIM-карты 15 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 8
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Россия - Заполярье 112 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 41 1
Россия - Крайний Север 265 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 10 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 17 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 35 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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