Высокоскоростной интернет пришел в поселки на юге Мурманской области

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов Кандалашкского и Ковдорского районов выросла на 30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новая телеком‑инфраструктура появились в поселках на юге Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком‑оборудование малых населённых пунктах и запустили высокочастотные диапазоны сети LTE, которые эффективны для быстрого распространения сигнала.

Связисты провели модернизацию базовых станций в поселке Зеленоборский Кандалашского района, где постоянно проживает более трех тыс. человек. В его окрестностях расположена одна из ГЭС Нивского каскада, деревообрабатывающее предприятие и рыбоводный завод, где выращивают семгу. Местные жители получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам, в том числе с использованием технологии VoLTE. Только в январе этого года жители поселка прокачали свыше 56 ТБ, что сопоставимо с просмотром девяти тыс. двухчасовых фильмов в высоком разрешении, и проговорили почти 1,5 млн минут. В зону цифровых улучшений в Кандалакшаском районе попали также Лувеньга, Аллакурти, Лесозаводской, Белое море, Зареченск и Колвица, а в Ковдорском районе — Ёнский.

Также инженеры установили новое телекоммуникационное оборудование в поселках Коашва и Титан, расположенных недалеко от Кировска. Теперь жителям доступен мобильный интернет от «МегаФона» со средней скоростью до 40 Мбит/с, обеспечивающий быстрый выход в Сеть для решения бытовых задач и проведения интерактивного досуга, а стабильный сигнал позволяет автомобилистам, проезжающим мимо посёлка, пользоваться онлайн‑навигатором, узнать последние новости из интернета, уточнить прогноз погоды для катания по горнолыжным склонам Большого Вудъяврва, забронировать гостиницу, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Обновлена телеком-инфраструктура и в поселке Тик-Губа. Новое оборудование работает в высокочастотном диапазоне, что обеспечивает стабильный сигнал, даже в труднодоступных локациях. Наличие интернета позволит жителям пользоваться всеми цифровыми платформами и услугами, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами. Только за лето дачники садовых товариществ недалеко от Тик-губа прокачивают более 45 ТБ данных — это примерно 1,7 млн мин музыки.

«Мы понимаем насколько сегодня важно наличие мобильной связи и стабильного интернета для современного человека, особенно для жителей малых и удаленных населенных пунктов, где мобильная сеть — единственный способ выйти на связь. По данным наших аналитиков, только за последний год потребление трафика в небольших поселках выросло почти в два раза, и как показывает статистика более 50% звонков жители области совершают по интернету», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

В 2024 г. специалисты «МегаФона» провели масштабную работу по цифровизации Мурманской области: построили около 15 новых базовых станций и модернизировали порядка 200 объектов связи.