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«МегаФон» расширил зону высокоскоростного 4G-интернета в Мурманске

Оператор расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных микрорайонах города. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапазоне и реализовали один из этапов программы по улучшению качества связи в областном центре. Смотреть новости, скачивать фильмы и видеоролики абонентам стало комфортнее за счет повышения качества покрытия сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые улучшения затронули центральные улицы и проспекты города, где сконцентрировано множество объектов социального назначения: школы, магазины, больницы, административные учреждения. Цифровые улучшения Октябрьском районе коснулись улиц Ленина, Либкнехта, Марата, Рогозерской, Коминтерна. Стабильный сигнал стандарта LTE обеспечивается как на улице, так и внутри помещений.

Также технические специалисты «МегаФона» модернизировали существующие базовые станции в 301-ом,302-ом,305-ом и 311-ом спальных микрорайонах Первомайского округа. Для этого связисты запустили дополнительный слой LTE, задействовав низкие частоты. Работа сети в этом диапазоне позволяет обеспечить максимальное покрытие, в том числе в помещениях с множеством перегородок, что более чем актуально для городского жилого фонда.

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Модернизация позволила расширить емкость сети и увеличить площадь покрытия мобильного интернета в 208-м микрорайоне Ленинского округа, где отмечается плотная многоэтажная жилая застройка, а также в квартале Северной промзоны.

«Сигнал LTE в низком диапазоне распространяется на более дальние расстояния от базовой станции, что позволяет покрыть стабильным мобильным интернетом отдалённые районы города, где ранее жители могли испытывать трудности со скоростью передачи данных. Только за первое полугодие наши инженеры модернизировали более 20 базовых станций, эффективно задействовав частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокое качество и стабильность сигнала в различных частях города. Работа по улучшению качества связи в областном центре продолжится и во втором полугодии», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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