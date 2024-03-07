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«МегаФон» ускорил интернет в Апатитах и Оленегорске

«МегаФон» обновил инфраструктуру связи во втором по значимости городе Мурманской области – Апатитах, а также улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в небольшом райцентре, расположенном на 100 км южнее областного центра – Оленегорске. Теперь около 70 тыс. местных жителей могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения.

Связисты провели работы и запустили дополнительный высокочастотный слой LTE в микрорайонах Оленегорска, в результате мобильный интернет ускорился на 25%. В городе, где проживает более 20 тыс. человек, абоненты «МегаФона» прокачали более 150 ТБ интернет-трафика за последний месяц. Такого объёма информации хватит, чтобы местные жители в течение трёх месяцев могли смотреть комедийный сериал «Адаптация», фильм «Левиафан» и сказку «Морозко», которые снимались в этом заполярном городе.

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Цифровизация

Модернизация существующей инфраструктуры помогла снять нагрузку с базовых станций в Апатитах – городе, занимающем пятое место по числу жителей за Полярным кругом. Техническая служба оператора учла особенности территории с высокой плотностью застройки, чтобы абонентам было комфортно разговаривать не только на улицах, но и в помещениях

«Благодаря развитой транспортной инфраструктуре Апатиты являются не только промышленным, но и одним из туристических центров, своеобразной перевалочной базой для лыжников и горнолыжников, любителей гонок на кайтах, сплавов и пеших походов, а также рыбаков. При проведении работ мы проанализировали потребление мобильного трафика, определили места с повышенной нагрузкой, увеличили емкость сети и модернизировали более 10 базовых станций в городе. Также только за первые месяцы текущего года мы апгрейдили и построили более 50 базовых станций, расположенных в разных уголках Мурманской области», – отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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