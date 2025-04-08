«МегаФон» улучшил качество связи на дороге «Апатиты — аэропорт "Хибины"»

Автолюбители и пассажиры, проезжающие по трассе до аэропорта «Хибины» в Апатитском районе смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит⁄с. «МегаФон» построил телеком‑объекты и улучшил качество связи на всем протяжении дороги регионального назначения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря установке оборудования увеличилась зона покрытия, а скорость передачи данных улучшилась на 30%. С такими показателями мобильного интернета водители могут с воспользоваться навигатором, получать информацию о заправках, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн‑режиме.

Новая инфраструктура связи также позволит любителям загородного отдыха в СНТ «Южный», «Родничок», «Ягодка», Березки», «Монтажник», «Залесье» в удобном режиме делать заказы в онлайн-магазинах, смотреть прогноз погоды и участвовать в мастер-классах огородников-профессионалов.

«Трасса до аэропорта "Хибины" является одной из наиболее важных для нашего региона, и обеспечение высококачественной мобильной связи на протяжении всего этого участка является для нас приоритетной задачей. Ежемесячно по этой дороге проезжают несколько тысяч человек, и мы заинтересованы в том, чтобы они могли максимально комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России и Мурманской области, которые добираются из аэропорта в Апатиты по магистрали, зимой увеличивается в 2,5 раза по сравнению с летними месяцами. Пик поездок приходится на горнолыжный сезон, который начинается в Апатитах в ноябре и заканчивается в апреле.

За первый квартал 2025 г. несколько десятков тысяч абонентов проехали по трассе «Апатиты – Хибины». Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 41% трафика. В тройку лидеров вошли петербуржцы и петрозаводцы, причем первых было в два раза больше, чем гостей из Карелии. Во время пути абоненты больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за первые три месяца они прокачали около четырех тысяч ГБ трафика, что эквивалентно просмотру тысячи фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 18 тыс. мин. За это время можно проехать из Апатитов до аэропорта туда и обратно более 500 раз.