«Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей

Подземная добыча руды — ключевая часть производственной цепочки «Норникеля». Для повышения безопасности и эффективности извлечения ресурса компания последовательно внедряет передовые технологические решения. Увеличение сложности и количества систем промышленной автоматизации влечет за собой необходимость в использовании высокоскоростных и надежных сетей подземной связи. В свою очередь развитие подземной сетевой инфраструктуры задает особые требования к оборудованию, которые ранее не предъявлялись к подобным устройствам.

Так, помимо того, что сетевое оборудование должно обеспечивать высокие скорости передачи данных, оно должно бесперебойно работать в условиях опасных подземных производств. В первую очередь это означает отсутствие специализированных серверных помещений с чистой безопасной средой, недоступность охлаждения и вентиляции. Подобных проектов в мире мало, и необходимые решения на мировом рынке отсутствует. В разные периоды «Норникель» привлекал зарубежных вендоров к доработке существующих моделей под свои требования, а в 2022 году было принято решение начать разработку собственного опытного образца с помощью российских производителей.

Технические требования к инновационному коммутатору включают не менее восьми высокоскоростных портов по 10Gb и поддержку механизма VRF (virtual routing and forwarding) для эффективной изоляции трафика внутри виртуальных доменов маршрутизации.

«Сами по себе такие требования не являются чем-то особенным — по сути, это обычный высокоскоростной коммутатор. Уникальным проект делают требования к искробезопасному и взрывозащищенному исполнению коммутатора, а также его способность работать без активного охлаждения, несмотря на высокое тепловыделение. Под землей сетевое оборудование размещается в герметичных боксах и должно работать в условиях высокой температуры — до 60°C и высокой влажности — до 100%», — комментирует Сергей Подволоцкий, руководитель сервисной линии по телекоммуникациям и связи «Норникеля».

Технологическими партнерами «Норникеля» по разработке стали три компании, имеющие соответствующий опыт: «Промтех», «Гексан» и «Айкон». На данный момент разработан опытный образец коммутатора, который успешно прошел первичное тестирование. Следующий этап — его испытание в реальных условиях одного из рудников компании.

«Разработка и внедрение высокоскоростного коммутатора станет значимым шагом в развитии подземной сетевой инфраструктуры компании и позволит в будущем реализовать ряд проектов, направленных на повышение безопасности подземных производств, снижение издержек при добыче руды. Мы рассчитываем, что разработка также станет значимым вкладом в технологический суверенитет отрасли и страны», — отметила Виктория Повелицина, директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норникеля».