Повелицина Виктория


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению виртуализации zVirt 1
11.12.2024 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt 1
31.08.2023 «Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей 1
09.12.2022 МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Повелицина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 184 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 64 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 540 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3127 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5213 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16600 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5757 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6532 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2760 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12805 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8989 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 84 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 207 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9540 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11952 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 167 1
Подволоцкий Сергей 1 1
Алдошин Олег 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 3
Земля - планета Солнечной системы 10575 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Армения - Республика 2355 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5724 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2336 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 858 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5914 1
