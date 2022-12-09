МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, построит выделенную технологическую LTE сеть на строящемся Мокулаевском месторождении известняка, входящего в состав крупнейшего в мире производителя никеля и палладия ПАО ГМК «Норильский никель». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно подписанному договору, МТС построит для ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», подразделения ГМК «Норильский никель», цифровую инфраструктуру для диспетчеризации горных работ на базе выделенной технологической сети LTE, которая позволит оптимизировать погрузку руды и передвижение карьерного транспорта и техники, сократить время перегонов и простоев на руднике, а также повысить уровень промышленной безопасности.

Строительство рудника открытого типа на Мокулаевском месторождении известняка – один из стратегических проектов «Норникеля». На полную мощность рудник заработает в 2026 г. До заключения договора о строительстве сети на этом месторождении МТС успешно реализовала с «ГМК «Норильский никель» в 2021 г. другой проект – развернула пилотную выделенную сеть LTE на подземной шахте «Скалистая» рудника «Комсомольский», показав возможность ведения горных работ с привлечением роботизированной техники, групповой оперативной радиосвязи, автономных систем диспетчеризации и управления.

«Подписание контракта с ГМК “Норильский никель” – один из ключевых коммерческих проектов МТС по развертыванию цифровой инфраструктуры в горнорудной промышленности, где использование выделенных сетей демонстрирует особую эффективность в повышении производительности и безопасности горных работ. Отличительная черта текущего проекта в том, что выделенная сеть и ее параметры закладываются еще на ранних этапах развитиях рудника. Так мы сможем учесть все технические нюансы, влияющие на успешную деятельность горнодобывающего предприятия», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Создание надежной инфраструктуры широкополосной передачи данных промышленного уровня надежности в условиях карьеров - нетривиальная задача для традиционных поставщиков оборудования и операторов мобильной связи. От проекта мы ожидаем создание мультисервисной сети беспроводной передачи данных, обеспечивающей текущие потребности основного производства с необходимой масштабируемостью и гибкостью, что позволит реагировать на новые требования к функциональности и пропускной способности», – сказала директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норильского никеля» Виктория Повелицина.

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Для автоматизации промышленных процессов в добывающей индустрии необходима надежная высокоскоростная беспроводная сеть для передачи разнородного трафика - от видео и диспетчерской радиосвязи (транкинга) до телеметрии. Традиционно для этих целей использовались специализированные решения (например, системы DMR/TETRA, сеть Wi-Fi) но в последнее время заказчики делают выбор в пользу архитектуры выделенных IP-сетей стандарта LTE с возможностью последующего перехода на 5G. Это позволяет добывающему предприятию сэкономить на общей стоимости владения (TCO) инфраструктуры связи, получить не только единую и надежную среду передачи данных, но и запускать поверх нее новые сервисы автоматизации с меньшими затратами, временем внедрения и рисками информационной безопасности.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.