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«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt

Высокотехнологичное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-металлургической отрасли, ввело в эксплуатацию отечественную платформу виртуализации zVirt разработчика Orion soft в рамках процесса импортозамещения. Компания снижает негативное влияние ухода западных вендоров: создает фундамент для будущего развития ИТ-сервисов и намерена развивать инсталляции по всем филиалам. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Компания — ведущий участник цифровой трансформации промышленности в России. С 2015 г. активно инвестирует в технологическое развитие и импортозамещение, внедряя ИИ-системы, отечественные разработки в сфере робототехники, инфраструктурного программного обеспечения (ПО).

Программа технологического развития компании включает масштабную реновацию ИТ-систем. Одной из ее приоритетных задач в 2022 г. стал выбор платформы виртуализации как основополагающего компонента ИТ-инфраструктуры, способного заменить ушедшие из России решения. Поэтапный процесс выбора корпоративного стандарта эксперты «Норникель Спутник» остановили на системе zVIrt, и в 2023 г. совместно с вендором удалось привести инсталляцию в соответствие с требованиями компании и ввести в эксплуатацию.

«В компании идет процесс замещения санкционно независимым ПО. Развитие ИТ-систем на отечественных ОС должно сопровождаться размещением на отечественной виртуализации – ИТ-инфраструктура адаптируется к ситуации и таким образом мы получаем полноценный эффект от импортозамещения. Кроме того, для нас наличие полноценной поддержки напрямую от вендора — важная часть управления рисками. Мы намерены получить опыт работы zVirt под нагрузкой и развивать отечественные решения в дальнейшем с учетом особенностей нашего ИТ – ландшафта», — сказала Виктория Повелицина, руководитель бизнес направления ИТ-инфраструктуры Московского филиала «Нортех» ООО «Норникель Спутник».

Сегодня zVirt является третьей платформой виртуализации, внедренной в эксплуатацию «Норникелем» в собственных ЦОД, и первой из отечественных. Кластер разделен на две составляющие и развернут на девяти физических хостах, работает совместно с блочной системой хранения данных, SAN-сетями.

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Цифровизация

В дальнейшем компания планирует наращивать мощности отечественной виртуализации zVirt для размещения реновируемых ИТ-систем, которые мигрируют на отечественные операционные системы. В планах на 2025 г. — масштабирование опыта внедрения на филиалы: новая инсталляция в Заполярном филиале.

«Мы видим, что сегодня для enterprise-заказчиков в приоритете стабильность работы решения под нагрузкой и в долгосрочной перспективе. Поэтому держим фокус на возможностях масштабирования архитектуры продукта и регулярных обновлениях, которые делают систему более функциональной и надежной. Например, в недавно вышедшем релизе zVirt 4.2 мы реализовали дублирование Hosted Engine, которое обеспечивает высокую отказоустойчивость узла управления кластером. Под одним Hosted Engine в zVirt, как показало наше тестирование, может работать 3500 хостов. В дальнейшем сотрудничестве с “Норникелем” готовы к любым задачам по масштабированию и гарантируем, что компания получит продукт, соответствующий всем технологическим требованиям ИТ-систем», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft

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