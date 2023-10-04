«Норникель спутник» завершил проект по автоматизации ключевых процессов КИСМ

Команда «Норникель спутника» завершила проект по автоматизации ключевых процессов корпоративной интегрированной системы менеджмента (КИСМ) и стандартизации.

КИСМ внедрена в компании с 2005 г. в соответствии с требованиями международных стандартов ISO. Она обеспечивает возможность реализации продукции зарубежным и российским потребителям. Любой производственный процесс и требования к выпускаемой продукции основаны на нормативно-технической документации (НТД), таких документов в компании несколько тысяч. Они, в свою очередь, ссылаются на российские и международные стандарты, которые постоянно актуализируются.

Раньше отслеживать изменения сотрудникам приходилось вручную, что требовало большого количество времени и увеличивало риски использования устаревшей документации. Это могло повлечь претензии со стороны потребителей, отзыв сертификатов и штрафы. Теперь же система в режиме онлайн подгружает все легитимные обновления российских и международных стандартов.

Для удобства пользователей создан единый портал, объединяющий все НТД и действующие стандарты. Портал доступен для сотрудников семи предприятий группы: главного офиса, Заполярного филиала, Кольской ГМК, Заполярного и Мурманского транспортных филиалов, Красноярского представительства и «Норметимпэкса».

Вторым достижением при реализации проекта стала автоматизация процессов сопровождения КИСМ. Система позволяет планировать и назначать проведение аудитов и проверок, фиксировать предписания и следить за их выполнением. В случае если замечание не устранено в срок, информация об этом автоматически направляется руководству. Также автоматизирована работа с наблюдениями, претензиями потребителей, процессы мониторинга КИСМ.

Для повышения эффективности аудиторских проверок разработано мобильное приложение. При выезде на площадку аудитор фиксирует на планшете все наблюдения, после чего чек-лист по шифрованному трафику автоматически синхронизируется с существующей базой данных, что исключает риск потери или утечки информации.

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«Руководство компании продемонстрировало высокую вовлеченность в проект, приверженность основным принципам стандартов ISO и нацеленность на постоянное улучшение. Единое информационное пространство, легкий и быстрый доступ к актуальным данным и документам, автоматизация процессов способствуют соблюдению требований внутренних документов компании и стандартов ISO, росту удовлетворенности потребителей и повышению результативности КИСМ. Автоматизированная система обладает большими возможностями и потенциалом развития для решения новых задач Бизнеса», – отметила главный менеджер НТУ производственно-технического департамента «Норникеля» Татьяна Феоктистова.

Проект реализован в тесном сотрудничестве с профильными специалистами «Норникеля», КГМК и НМИ. В качестве технологической основы проекта были выбраны программные продукты российского разработчика «Аллее софтвер», которые в компании получили название «Автоматизированная система управления процессами стандартизации и систем менеджмента» (АСУ ПСиСМ).

«Проект реализован с применением передовых технологий на базе российской платформы и предлагает сотрудникам различные удобные интерфейсы, в том числе мобильный. При этом система отвечает строгим требованиям стандартов ISO, информационной безопасности, текущим вызовам и рискам», – сказал руководитель проекта Сергей Гребень.