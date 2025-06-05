Разделы

Цифровизация
|

«Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», развивающее технологии для корпоративного сектора, станет технологическим партнером горно-металлургической компании «Норникель» в нескольких направлениях: облачные платформы, анализ данных, машинное обучение, защита информации, офисные приложения, хостинг сайтов компании, HR Tech. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Норникель» уже использует и тестирует технологии Yandex B2B Tech в ряде проектов, таких как: разработка продуктов для индустриального центра компетенций «Металлургия» на платформе Yandex Cloud; перевод части систем в облачную инфраструктуру Yandex Cloud; пилотирование сервисов ИИ для промышленности.

«Когда над одной задачей объединяют усилия два лидера, получается уникальная история. Я надеюсь, что отраслевой опыт «Норникеля» будет полезен «Яндексу» в реализации стратегии выхода на рынок B2B, а «Норникель», используя сервисы «Яндекса», ощутимо повысит эффективность деятельности и усилит технологический суверенитет», – сказала Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля».

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

В России появилось мобильное решение для биометрии

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще