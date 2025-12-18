Разделы

Россия СФО Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район Дудинка

Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка

СОБЫТИЯ


18.12.2025 Т2 обеспечила связью самый северный населенный пункт России – Диксон 1
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» 1
14.11.2025 Впервые в России: киберкран, которым можно управлять за 1000 км 1
16.07.2025 МТС добавила интернет-скоростей одному из самых холодных городов мира 3
04.06.2025 Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий 1
21.02.2025 «МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра 1
20.02.2025 «МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра 1
24.01.2025 МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье 2
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
13.09.2024 Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района 1
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта 1
05.02.2024 VR-симуляторы для студентов-крановщиков 3
29.09.2023 МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра 1
24.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет для норильчан 2
25.04.2023 «Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала 1
15.11.2021 Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 2
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
21.04.2017 МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1
27.04.2016 Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
22.12.2015 МТС проинформирует об изменении погоды и режима работы аэропорта в Норильске 3
03.09.2015 МТС объединила в единую локальную сеть предприятия «Таймырской топливной компании» 1
17.06.2015 МТС обеспечила связью силовые структуры Норильска и Дудинки 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 2
05.03.2015 МТС расширила сеть фиксированной связи в Сибири 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 2
26.01.2015 В 2015 г. МТС обеспечит мобильной связью и телеком-сервисами более 1500 сотрудников госучреждений Красноярского края 1
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 2
28.11.2014 МТС ускорила интернет в Норильском промышленном районе 2
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
07.10.2013 МТС расширила сеть фиксированной связи в Кемерово 1
26.12.2012 «Ростелеком» объединит 302 объекта здравоохранения Красноярского края в единую информационную систему 1
27.01.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
17.06.2010 «Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте 1
02.04.2010 «Комстар» построит сеть FTTB в самом северном городе мира 1
24.06.2009 Владимир Алаев возглавил ряд филиалов и компаний «Комстар-ОТС» в Сибири 1
28.11.2007 "Глобтел.ТВ" и "СиНТ" запустили IP-телевидение в Красноярском крае 1
14.06.2007 ULTRA Connect наращивает темпы роста 1

Публикаций - 47, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 23
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 3
Ростелеком 10322 3
МегаФон 9935 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
МТС Сибирь макрорегион 48 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Алтай-Компьютер-Сервис НПП 1 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Элекард Девайсез - Elecard Devices 9 1
Интехком - Intechcom 11 1
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 1
Дудинка-интерком 1 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Virsign - Вирсайн Инновации 8 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
SAP SE 5436 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Huawei Technologies 404 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 7
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Тагульское 5 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 28 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 2
Торий НПП 46 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 4 1
Норникель - ТТК - Таймырская топливная компания 2 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
ОТЭКО ГК 27 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
Почта России ПАО 2250 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 215 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края 1 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2206 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5160 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3714 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 2
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1095 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 2
Apple iPhone 6 4862 2
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
МТС Дети в интернете 19 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 13 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 150 1
Liebherr LHM 1 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 692 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
Терехова Оксана 13 3
Егошин Сергей 89 3
Аветисян Армен 47 2
Шалманов Сергей 201 2
Алаев Владимир 16 2
Курчатов Игорь 7 2
Румянцев Александр 17 2
Низомиддинов Олег 12 1
Кореш Виктор 82 1
Бояринов Андрей 17 1
Мудрецова Татьяна 16 1
Копин Роман 7 1
Булатов Николай 7 1
Тен Станислав 14 1
Русанов Алексей 2 1
Баринов Михаил 3 1
Федин Дмитрий 1 1
Курбанов Эльдар 1 1
Овян Алексей 2 1
Гроо Александр 2 1
Пидемский Андрей 1 1
Агарков Виталий 1 1
Распопин Николай 39 1
Соловенчук Александр 135 1
Томенко Виктор 11 1
Никифоров Николай 1136 1
Потанин Владимир 78 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 30
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 271 27
Россия - РФ - Российская федерация 157181 21
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 13
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 11
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 91 9
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 8
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 76 7
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 5
Россия - Крайний Север 317 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 5
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 434 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 4
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 3
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 3
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 29 3
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 3
Северный полярный круг - Полярные регионы 123 3
Россия - Бородино 45 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Россия - Назарово 30 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 2
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 2
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск 14 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район 14 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Байкит 9 2
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 28 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Металлы - Никель - Nickel 348 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Плутоний 40 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
РАН - Российская академия наук 2015 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
ЗГУ имени Н.М. Федоровского - Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского - Норильский вечерний индустриальный институт 2 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
День молодёжи - 27 июня 1001 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
