VR-симуляторы для студентов-крановщиков

Три уникальных тренажера получил Таймырский колледж в Дудинке. Будущим операторам тяжелой техники, работающей в порту, предстоит учиться в виртуальности. Об этом CNews сообщили представители компании «Интехком».

В связи с активным развитием северных территорий и Северного морского пути, выросли объем работ в порту Дудинки и потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому в 2023 г. по инициативе Заполярного транспортного филиала «Норникеля» в Таймырском колледже ввели новую программу подготовки и в сентябре первая группа студентов уже приступила к обучению по специальности «Машинист крана». А в начале февраля 2024 г. для них, благодаря финансированию ЗТФ, оборудовали тренажерный класс с тремя виртуальными симуляторами, созданными компанией «Интехком» в сотрудничестве с постоянным технологическим партнером — компанией «Вирсайн».

Каждый VR-тренажер помогает освоить управление отдельной модели — портального крана «Кировец», ричстакере (погрузчика для работы с контейнерами) и мобильного портового крана Liebherr LHM. Гиперреалистичная картинка, обзор 360 градусов, кресло, аналогичное операторскому, все полагающиеся средства управления, то есть кнопки, джойстики и руль, — симуляторы обеспечивают эффект погружения и заменяют практику на опасных и дорогостоящих машинах. Тем более, что студенты колледжа до 18 лет просто не могут быть допущены для работы на подобных объектах порта по правилам безопасности. Однако такие учащиеся пройдут полноценную производственную практику на симуляторах и за это время выработают настоящие навыки, применимые в жизни.

«Мы создали максимально приближенную модель Дудинского порта, — сказал Алексей Овян, гендиректор «Вирсайн». — Не абстрактную рабочую зону для тренировок, а целый конкретный порт с такой же конфигурацией, расположением причалов и задачами, которые должны выполнять краны и погрузчик. Мы даже смоделировали именно те погодные условия, с которыми приходится сталкиваться крановщику в Дудинке. Таким образом, студенты будут хорошо подготовлены к реальной работе».

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«Интехком» (Intechcom) — интегратор решений, который работает на рынке промышленной автоматизации более 20 лет. Среди ключевых заказчиков — ПАО «НЛМК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт» и др.

«Вирсайн» — разработчик программно-аппаратного обеспечения системы дистанционного управления.