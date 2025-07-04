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Индексная книга (каталог) CNews*
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Овян Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности 1
05.02.2024 VR-симуляторы для студентов-крановщиков 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Овян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Virsign - Вирсайн Инновации 7 1
Интехком - Intechcom 9 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 27 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 1
Joystick - Джойстик 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3024 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32283 1
Liebherr LHM 1 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 43 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19431 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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