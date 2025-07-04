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Овян Алексей
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности 1
|05.02.2024
|VR-симуляторы для студентов-крановщиков 1
Овян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Liebherr LHM 1 1
|Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
|Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 43 1
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