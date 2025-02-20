«МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра

ПАО «МТС» и входящая в экосистему российская компания-разработчик платформы для совместной работы «МТС Линк» перевела коммуникации администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района на свои сервисы. Платформа для проведения дистанционных планерок и совещаний от МТС позволит выходить на связь с главами отдаленных арктических поселений, улучшить организацию рабочих процессов и ускорить решение социальных задач района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа «МТС Линк» позволит одновременно подключать к онлайн совещанию до 200 человек. Особенностью цифрового решения является поддержание устойчивого соединения даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний на Таймыре. Поскольку район расположен в арктической зоне, там вынуждены использовать для решения рабочих вопросов спутниковую связь, возможностей которой может быть недостаточно для некоторых сервисов онлайн-коммуникаций. С «МТС Линк» же важные вопросы органы местного самоуправления смогут удаленно обсуждать и решать в срок без дополнительной финансовой нагрузки на бюджет для обеспечения сложной северной логистики.

Автоматическая расшифровка аудиозаписи каждой онлайн-встречи с кратким саммари ключевых моментов доступна пользователям «МТС Линк». Ранее протокол каждого совещания вручную составлял секретарь администрации, а теперь автоматические итоги мероприятия создаются помощником на основе искусственного интеллекта. Не нужно также пересматривать видеозаписи совещаний — нужную информацию можно найти прямо в расшифровке и сразу перейти к соответствующему моменту видео.

Полуостров Таймыр занимает более 37% территории Красноярского края, это единственный регион России, полностью расположенный за полярным кругом. Здесь находится самая северная точка Евразии — мыс Челюскин, а также проживают представители малочисленных народов — долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. Добраться на Таймыр можно только по воздуху и по воде, до полуострова нет автомобильного сообщения, а температура воздуха зимой в этих местах достигает минус 60 градусов. В состав района входят четыре поселения: два городских — Дудинка и Диксон, а также два сельских — Хатанга и Караул. Платформа от «МТС Линк» позволит оперативно реагировать на запросы жителей, ускорить принятие управленческих решений и эффективно поддерживать диалог с местным и «материковым» бизнесом.

«Востребованность формата удаленных совещаний растет — согласно нашим исследованиям, за 2024 г. пользователи из Красноярского края провели в четыре раза больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее, а лидерами среди отраслей, где чаще совещаются в дистанционном режиме, стали образование, социальная сфера и промышленность. На этот раз наша платформа поможет со своевременным решением социальных задач Таймыра. Важно, что у сервиса «МТС Линк» невысокие требования к серверным ресурсам, благодаря чему мы можем обеспечивать бесперебойную связь для пользователей из Таймырского Долгано-Ненецкого района. Наше решение также окажет достойную поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в красноярской Арктике — цифровизация снизит необходимость очных поездок и сложных перелетов, облегчив бизнес-коммуникации», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее «МТС Линк» оцифровал образовательный процесс одного из крупнейших вузов Красноярского края. Сотрудники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого могут проводить лекции, вебинары, научно-практические конференции, к которым одновременно могут подключиться до 5000 слушателей и 30 спикеров. Кроме того, университет может организовывать онлайн-семинары, практикумы и административные совещания с участием 200 спикеров.