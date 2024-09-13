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Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района

Компания «Русгеотех», резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила в Норильске и Дудинке 8 комплектов оборудования для автоматизированного температурного мониторинга многолетнемёрзлых грунтов. Впервые в России данные фонового мониторинга будут получены из наблюдательных термометрических скважин, глубина которых составляет 200 метров. Скважины расположены в населённых пунктах и природных ландшафтах Норильского промышленного района.

Итоговым результатом работы норильской региональной системы фонового мониторинга должно стать появление математических моделей, позволяющих прогнозировать влияние климатических изменений на мерзлоту до 2050 г. Проект региональной системы фонового геокриологического мониторинга реализуется «ГМК «Норильский никель» совместно с ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

«Контроль за состоянием многолетнемерзлых грунтов является важнейшей задачей в рамках климатической повестки в условиях глобального потепления. Мы видим растущий спрос на новейшие разработки в данной сфере как среди партнеров Программы “GreenTech Устойчивое развитие”, подать заявку на участие в которой можно уже сейчас на сайте Программы, так и среди партнеров Фонда “Сколково” в целом. “Русгеотех” — отличный пример активно развивающейся компании в этом направлении, выручка которой только за прошедший год выросла более чем в 3 раза», — отметил Николай Булатов, директор направления энергоемких производств фонда «Сколково».

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Цифровизация

Всего система будет насчитывать 24 скважины глубиной от 10 до 200 метров. Измерения температуры грунтов осуществляются с помощью термокосы – кабеля с цифровыми температурными датчиками, расположенными на определенной глубине. Для 200-метровых термометрических скважин «Русгеотех» были изготовлены сверхдлинные термокосы со 111-ю датчиками — такое количество позволяет одновременно получать информацию о распределении температуры многолетнемёрзлых пород по всей глубине скважины.

Передача данных от скважин на сервер осуществляется в автоматизированном режиме по спутниковой связи и технологии интернета вещей. Анализ геокриологических данных и составление прогноза об изменениях температурного режима мёрзлых грунтов, в том числе – оценка скорости и объёма их деградации, будут выполняться на базе специализированной платформы SmartGTM, разработанной «Русгеотех».

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