Впервые в России: киберкран, которым можно управлять за 1000 км

В Петербурге представили мостовой кран грузоподъемностью пять тонн, который физически находится на расстоянии в одну тыс. км, на заводе «Машинвест», в г. Донской Тульской области. Об этом CNews сообщили представители «Интехком».

Киберкран – это совместная разработка российских компаний «Интехком» и «Вирсайн Инновации». Он оснащен функциями антираскачки, видеомониторинга с отслеживанием людей, защитой от столкновений, а главное функцией удаленного управления и автоматической работы.

Разработка прошла апробацию и уже внедрена в разных уголках России: в ЗТФ «Норникеля» в Дудинке, в МТФ «Норникеля» в Мурманске, на предприятии «Северсталь-метиз» в Череповце, в двух цехах металлургического предприятия в Липецке, на строительстве нового корпуса НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

Игорь Овян, гендиректор «Интехкома»: «В основе системы управления киберкрана лежит запатентованная технология проводной подачи сигнального кабеля до крана. В сравнении с радиосигналом эта технология обеспечивает передачу изображения 4К без задержек, устойчивость к экранированию сигнала в цехе и РЭБ. Для дистанционного управления на большие расстояния, например, из Петербурга – краном в Тульской области, применялись сети Wi-Fi. Машина также оснащается 3D лидаром, камерами, датчиками и другим оборудованием для видеоконтроля, позиционирования, технического мониторинга. Все это может быть интегрировано при производстве нового крана, или же установлено на уже имеющийся кран. Крановщики оценят комфортное рабочее место, которое теперь может располагаться даже не обязательно на территории предприятия. Просто подумайте, как может измениться понятие вахтовой работы или работы машиниста в принципе, если для выполнения задач не придется выезжать на объект, а работать в комфортных условиях офиса! Мы представляем эти технологии России в год 25-летия нашей компании, я горжусь тем, что сегодня мы реализуем то, что казалось далеким будущим еще совсем недавно».